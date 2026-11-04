Liberté d'expression : 77% des Français estiment qu'elle est restreinte

Un sondage CSA révèle que 77% des Français jugent la liberté d'expression menacée. Les écarts politiques et socioprofessionnels sont marqués dans ce débat.

Une large majorité de citoyens français exprime un sentiment croissant de restriction concernant la liberté d'opinion. Selon les résultats d'un sondage réalisé par l'institut CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, plus de trois Français sur quatre estiment que certaines opinions ne peuvent plus être exprimées librement dans le débat public actuel.

Majorité nationale et sensibilité genrée

Ce constat alarmant a été publié mercredi 4 novembre et confirme une tendance préoccupante pour la vie démocratique du pays. Le chiffre clé retenu par cette étude est de 77% de réponses affirmatives à la question sur la liberté d'expression. Cette proportion masque cependant des différences notables selon le genre des interrogés.

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Les femmes se montrent légèrement plus sensibles à cette perte perçue de liberté comparées aux hommes. Elles sont 79% à partager ce sentiment de censure implicite, contre 76% pour les hommes. Cette divergence de quelques points souligne une différence de perception sociale entre les sexes sur ce sujet sensible.

Divergences générationnelles et sociales

Le sentiment de contrainte s'étend à toutes les tranches d'âge, bien avec des nuances variables. Il concerne 78% des jeunes de 18 à 24 ans et atteint son pic chez les 25-34 ans avec 81%. Les catégories intermédiaires suivent avec 79% pour les 35-49 ans et 77% pour les 50-64 ans.

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Les seniors, âgés de 65 ans et plus, sont moins nombreux à faire part de ce sentiment avec 74%, mais restent largement majoritaires. Les écarts les plus significatifs apparaissent toutefois selon la catégorie socioprofessionnelle. Les CSP- sont 83% à se sentir censurés, contre seulement 72% pour les CSP+.

Clivages politiques majeurs

La proximité politique creuse des fossés importants dans la perception de la liberté d'expression. Les sympathisants du Rassemblement national sont les plus nombreux à dénoncer cette restriction avec 94% d'accord. Les Républicains suivent avec 84% de réponses positives à cette interrogation.

À gauche, les Écologistes sont 69% à estimer que le débat est entravé. Au Parti socialiste, les avis sont plus partagés avec 57% oui contre 42% non. Chez Renaissance, 58% des sympathisants partagent le même ressenti que la majorité nationale.