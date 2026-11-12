Libération de deux suspects à Alès suite aux interventions des avocats Abratkiewicz et Medico

La Cour de cassation ordonne la libération de deux suspects à Alès grâce aux avocats Luc Abratkiewicz et Florian Medico pour vice de procédure et vide juridique.

La Cour de cassation a rendu une série de décisions majeures imposant la libération immédiate de deux suspects arrêtés pour des affaires de meurtre à Alès. Cette issue judiciaire s'est produite suite aux interventions décisives des avocats Luc Abratkiewicz et Florian Medico, qui siègent au sein du même cabinet montpelliérain. Leurs victoires devant la plus haute juridiction française reposent sur des fondements juridiques distincts mais tout aussi déterminants. Le premier cas concerne un vide juridique ayant rendu illégale la prolongation de la détention provisoire d'un mineur. Le second repose sur une irrégularité de procédure grave ayant entaché la procédure d'instruction d'un autre suspect.

Vide juridique et inconstitutionnalité des mineurs

L'affaire concernant le premier suspect trouve son origine dans les événements survenus le 31 octobre 2022 dans le quartier des Prés Saint-Jean à Alès. Merouan, un père de famille de 23 ans, a été tué d'une balle dans la gorge au pied de son immeuble situé rue Sully-Prudhomme. Le 7 novembre, un jeune homme de 17 ans, déjà connu des services de police, s'est rendu aux enquêteurs et a été mis en examen pour assassinat. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Cependant, le cadre légal de sa détention a été profondément bouleversé par des décisions constitutionnelles récentes. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le texte encadrant le maintien en détention provisoire des jeunes d'au moins 16 ans renvoyés devant la cour d'assises des mineurs. Cette décision est entrée en vigueur le 1er juillet 2026.

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Entre cette date d'abrogation et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 23 juillet 2026, un vide juridique complet a existé. La Cour de cassation a tranché en précisant que toute prolongation de détention provisoire ordonnée à compter du 1er juillet sans base légale était irrégulière. L'avocat Luc Abratkiewicz a saisi cette opportunité pour défendre son client mineur. Il a argumenté que le législateur avait été prévenu et disposait d'une année entière pour modifier les textes sans agir. En se basant strictement sur les textes en vigueur pendant cette période de vacance juridique, la défense a obtenu la nullité des décisions de prolongation. Le mineur a ainsi été libéré, l'illégalité de sa détention pendant cette période transitoire étant désormais établie par la haute juridiction.

Irrégularité de procédure et composition de la juridiction

Le second dossier concerne un meurtre survenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 2025 sur le parking du restaurant Quick à Alès. La victime, âgée de 22 ans et fils d'une avocate nîmoise, a été abattue de trois balles dans la tête au volant de son véhicule. Les enquêtes ont rapidement orienté les investigations vers un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants. En raison de la dimension organisée des faits, l'affaire a été transférée de la juridiction de Nîmes vers la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille. En juin 2026, une vaste opération de police a conduit à l'interpellation de trois suspects dans les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône.

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L'un des suspects, visé par l'avocat Florian Medico, est accusé d'avoir fourni le véhicule utilisé pour l'assassinat puis incendié. Il est poursuivi pour assassinat, dégradation par un moyen dangereux en bande organisée et association de malfaiteurs. Mis en examen le 3 juillet, il a initialement été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet ayant exercé un appel, la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a saisi le dossier et a ordonné sa détention provisoire. C'est à ce moment que l'avocat Florian Medico a repéré une anomalie critique dans l'arrêt de la chambre de l'instruction. Il a soutenu devant la chambre criminelle de la Cour de cassation que la composition de la juridiction était contraire au droit.

L'irrégularité soulignée par la défense tenait au fait que la décision avait été rendue par une magistrate qui n'avait pas participé aux débats ni au délibéré. Bien qu'une nouvelle notification ait été publiée pour tenter de rattraper ce vice de procédure, la Cour de cassation a jugé cela insuffisant. Le 3 novembre, la plus haute juridiction a cassé la décision de détention. En conséquence, le suspect est considéré comme détenu sans titre depuis le 21 juillet. Il a été libéré et doit être repositionné sous contrôle judiciaire. Cette décision confirme le rôle de gardien des droits fondamentaux exercé par la Cour de cassation dans le respect strict des procédures légales.