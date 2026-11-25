Un animateur du 7e arrondissement de Paris quitte la détention provisoire et porte un bracelet électronique. Il reste poursuivi pour agressions sexuelles sur enfants malgré le rejet de l'appel du parquet.

Un animateur scolaire quadragénaire a quitté son centre de détention provisoire mardi, marquant une étape décisive dans une enquête complexe impliquant des abus présumés sur des enfants. Ce homme, qui dispensait des activités éducatives au sein de l'école Saint-Dominique, est désormais soumis à un contrôle judiciaire strict incluant un bracelet électronique. Cette mesure de libération intervient alors que les investigations se poursuivent activement pour établir les faits reprochés.

Mécanisme judiciaire et rejet de l'appel du parquet

La décision de libération sous conditions résulte de l'ordonnance rendue par la chambre de l'instruction, qui a validé le maintien sous contrôle judiciaire initialement ordonné par la juge d'instruction. Le Parquet général avait interjeté appel contre cette liberté provisoire, estimant que les risques persistaient. Cependant, la juridiction supérieure a estimé que les garanties étaient suffisantes pour assurer le bon déroulement de l'enquête et la protection des victimes potentielles.

Also read Prix des carburants à Paris le 25 novembre 2026 : où faire le plein moins cher

Les avocats de l'homme, Me Raphaëlle Varaut et Me Clémentine Berthier, ont officiellement justifié cette mesure en déclarant qu'aucun élément nouveau n'avait pu contredire les déclarations de leur client au terme des six mois d'instruction. Cette position défensive contraste avec la sévérité des accusations portées contre lui, qui touchent spécifiquement des mineurs fréquentant les établissements scolaires de la zone concernée.

Déclarations des victimes et déni systématique de l'accusé

Lors de ses interrogatoires approfondis, la juge d'instruction a confronté directement l'accusé aux témoignages détaillés de sept enfants. Ces derniers ont relaté des faits graves incluant des attouchements sexuels et des baisers sur la bouche. Deux mineurs ont même affirmé avoir observé l'organe sexuel de l'animateur, des éléments qui constituent le cœur de l'accusation d'exhibition sexuelle et d'agressions sexuelles sur mineurs de faible âge.

Advertisement

L'animateur a systématiquement refusé d'admettre la moindre part de vérité, qualifiant l'ensemble de ces témoignages de totalement faux. Interrogé sur les troubles psychologiques observés par les parents, tels que des terreurs nocturnes, des pertes d'appétit et des douleurs physiques localisées aux fesses, il a présenté des excuses formelles mais a attribué la responsabilité de ces actes à un tiers non identifié. Il a explicitement déclaré ne pas être l'auteur des actes reprochés.

Contexte de l'embauche et antécédents familiaux

L'enquête a également mis en lumière des contradictions concernant la qualification professionnelle de l'intéressé. Ce quadragénaire affirmait n'avoir jamais travaillé officiellement avec des enfants avant son recrutement en 2025, prétendant avoir seulement partagé son expérience auprès des enfants de ses amis. Il faisait pourtant partie d'une équipe intervenant régulièrement dans trois écoles majeures du 7e arrondissement de Paris : l'école Saint-Dominique, l'école Rapp et l'école La Rochefoucauld.

Un élément contextuel majeur pèse lourdement sur la défense de l'homme : son fils, aujourd'hui majeur, a porté plainte en mars 2024. Cette procédure vise des violences, des agressions sexuelles et une tentative de meurtre subies durant l'enfance de l'enfant actuel. L'animateur a répondu à la magistrate en qualifiant ces accusations familiales de sortie de nulle part, rejetant catégoriquement toute implication dans les faits de violence intrafamiliale reprochés.

Impact sur les victimes et suite de la procédure

La Brigade d'enquête sur les crimes contre l'enfance a mené un travail d'enquête terrain considérable, auditionnant une quarantaine d'enfants liés aux interventions scolaires. Sur ce groupe, le Parquet a officiellement identifié une vingtaine de victimes potentielles. Cette masse de témoignages a conduit à la mise en examen de deux animateurs le 22 mai, dont le second, un quinquagénaire, est poursuivi pour des faits de viols en plus des autres accusations.

Advertisement

Avec le placement sous contrôle judiciaire de l'animateur quadragénaire, l'enquête entre dans une nouvelle phase de vérification des preuves matérielles et des témoignages recueillis. La justice doit désormais reconstituer la chronologie exacte des incidents survenus dans les écoles parisiennes pour confirmer ou infirmer les récits des enfants face au déni constant de l'accusé principal.