Libération d'un Américain en Russie avant les pourparlers russo-américains

La Russie a libéré Kalob Wayne Byers, un Américain arrêté pour trafic de cannabis, juste avant les pourparlers sino-américains annoncés pour le mardi 18 février à Ryad. Cette libération intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays.

La Russie a annoncé, lundi 17 février, la libération de l'Américain Kalob Wayne Byers, trois jours après son arrestation à l'aéroport de Moscou pour trafic de cannabis. Cette annonce intervient au moment où Washington a confirmé la tenue de pourparlers entre responsables russes et américains en Arabie Saoudite mardi 18 février, destinés à apaiser les relations bilatérales.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé indirectement la libération de Byers après son interpellation vendredi. Le service russe des douanes avait annoncé son arrestation vendredi à l'aéroport de Vnoukovo de cet homme de 28 ans arrivé d'Istanbul et qui transportait dans ses bagages des substances cannabinoïdes, interdites en Russie. Selon les douanes, le jeune homme expliquait que ces confiseries lui avaient été prescrites par un médecin aux Etats-Unis et qu'il en avait besoin pour voyager. Des poursuites pénales avaient été lancées contre lui pour trafic de drogue. Un échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la Russie avait lieu le même jour de l'arrestation. Le citoyen russe Alexander Vinnik avait été libéré en échange de. Ce dernier, enseignant dans une école américaine à Moscou, avait été condamné en juin 2022 par un tribunal de Moscou à quatorze ans de prison pour avoir importé du cannabis à usage selon lui médical. Père de deux enfants, Vinnik avait été extradé en août 2022 de Grèce vers les Etats-Unis, où il avait plaidé coupable en mai 2024 pour association de malfaiteurs en vue de faire du blanchiment d'argent via la plate-forme d'échange de cryptomonnaies BTC-e, fermée en 2017. La justice américaine l'accusait d'avoir été « l'une des premières voies utilisées par les criminels du monde entier pour transférer, blanchir et détenir les recettes de leurs activités illégales »





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

RUSSI AMERIQUE POURPARLE LIBERATION DROGUE RELATIONS BILATERALES

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Libération des otages israéliens : chaos et retard de libération des prisonniers palestiniensLe gouvernement israélien a annoncé le retard de la libération de 110 détenus palestiniens prévue en échange de trois Israéliens retenus en otages à Gaza, suite au chaos observé lors de la libération d'une otage israélienne, Arbel Yehud. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné ce retard jusqu'à ce que la libération des otages israéliens soit garantie en toute sécurité.

Lire la suite »

Libération d'Otages Thaïlandais: Réjouissances et appel à la libération des derniersCinq otages thaïlandais, retenus en captivité par le Hamas depuis 15 mois, ont été libérés jeudi. La nouvelle a été accueillie avec une immense joie en Thaïlande, la mère d'un des otages déclarant à l'agence Reuters que son fils était vivant. Le gouvernement thaïlandais a salué la libération des otages et a appelé à la libération des otages restants.

Lire la suite »

Gaza: libération attendue samedi du père des derniers enfants otages, d'un Français et un AméricainTrois otages retenus à Gaza, dont un Franco-israélien, un Américano-israélien, et le père des deux derniers enfants israéliens captifs, doivent être libérés samedi contre 90 détenus palestiniens, dans le cadre du quatrième échange de prisonniers depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas.

Lire la suite »

Gaza: libération attendue samedi du père des derniers enfants otages, d'un Français et un AméricainTrois otages retenus à Gaza, dont un Franco-israélien, un Américano-israélien, et le père des deux derniers enfants israéliens captifs, doivent être libérés samedi contre 90 détenus palestiniens, dans le cadre du quatrième échange de prisonniers depuis le début de la trêve entre Israël et le...

Lire la suite »

Gaza: libération attendue samedi du père des derniers enfants otages, d'un Français et un AméricainTrois otages retenus à Gaza, dont un Franco-israélien, un Américano-israélien, et le père des deux derniers enfants israéliens captifs, doivent être libérés samedi contre 90 détenus palestiniens, dans le cadre du quatrième échange de prisonniers depuis le début de la trêve entre Israël et...

Lire la suite »

Gaza: libération attendue samedi du père des derniers enfants otages, d'un Français et un AméricainTrois otages retenus à Gaza, dont un Franco-israélien, un Américano-israélien, et le père des deux derniers enfants israéliens captifs, doivent être libérés samedi contre 90 détenus palestiniens, dans le cadre du quatrième échange de prisonniers depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas.

Lire la suite »