Libération d'Otages : Sagui Dekel-Chen Découvre le Prénom de sa Fille après 500 Jours de Captivité

Sagui Dekel-Chen, libéré après 500 jours de captivité à Gaza, découvre le prénom de sa fille née pendant son absence. Ce samedi, il a été accueilli par sa famille à un point de réception spécial après avoir été libéré par le Hamas dans le cadre d'un échange de prisonniers.

Un des trois hommes libérés ce samedi 15 février par le Hamas après avoir été détenus pendant près de 500 jours à Gaza , Sagui Dekel-Chen, a découvert le prénom de sa fille lors de sa libération. Sagui avait été capturé le 7 octobre 2023 alors que sa femme était enceinte. Il a été accueilli avec joie par sa famille à un « point de réception » installé dans le sud d' Israël , spécialement aménagé pour les retrouvailles.

Les images diffusées par le gouvernement israélien montrent Sagui tombant tour à tour dans les bras de sa femme, de sa mère et de son père. Puis, dans une pièce ressemblant à une salle d'hôpital, un court dialogue a lieu entre Sagui et Avital Dekel-Chen, sa femme. Avital lui demande le prénom de leur enfant né pendant son absence. Sagui, ému, répond avant de l'embrasser tendrement. Sagui, Avital et leurs deux autres enfants, ont vécu une période d'inquiétude et de peur pendant les 500 jours de captivité de Sagui. Sagui est originaire du kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël, comme ses deux autres camarades d'infortune. Les trois hommes libérés, Sagui Dekel-Chen, Alexander «Sasha» Trupanov, un Russo-Israélien, et Yaïr Horn, un Israélo-Argentin, avaient été capturés lors de l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023. En échange de leur libération, Israël a remis 369 détenus palestiniens, principalement des habitants de la bande de Gaza arrêtés pendant l'offensive, ainsi que des condamnés pour des crimes graves contre des Israéliens. Cette libération fait suite à une fragile trêve entre Israël et le Hamas entrée en vigueur le 19 janvier après plus de 15 mois de guerre qui a dévasté la bande de Gaza.





Libération D'otages Hamas Israël Gaza Trêve Exchange De Prisonniers

