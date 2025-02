Libération d'otages israéliens par le Hamas : l'espoir d'un nouvel échange et l'ouverture des États-Unis aux propositions arabes pour Gaza

Le Hamas a confirmé la libération de trois otages israéliens retenus en Gaza. Le CICR exprime son inquiétude concernant les conditions de vie des otages. La situation s'accompagne d'un nouvel échange de prisonniers. Les États-Unis se montrent ouverts aux propositions arabes pour Gaza, tandis que des partisans du Hezbollah bloquent l'aéroport de Beyrouth.

Le Hamas a confirmé vendredi 14 février la libération de trois otages israéliens retenus en Gaza samedi. Selon plusieurs sources, il s'agit de Sasha Alexander Turbanov (28 ans), Sagi Dekel Han (35 ans) et Yair Horn (45 ans).

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui a facilité les échanges d'otages et de prisonniers palestiniens entre Israël et le Hamas, a exprimé sa « grande inquiétude » concernant les conditions de vie des otages retenus depuis plus de 16 mois dans la bande de Gaza. Le CICR a souligné l'urgence d'accéder aux personnes retenues en otage et a appelé à des garanties concernant leur sécurité et leur bien-être. Le Hamas doit annoncer les noms des trois otages qu'il compte libérer samedi en échange de détenus palestiniens aux autorités israéliennes. Après plusieurs jours d'incertitude, le mouvement islamiste palestinien s'est dit prêt à respecter le calendrier convenu dans l'accord de trêve, laissant présager un nouvel échange de prisonniers contre otages, qui sera le sixième depuis que les armes se sont tues le 19 janvier. Ce nouvel échange intervient après des échanges de menaces entre les deux camps qui ont fait craindre la reprise des combats.Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a déclaré que les États-Unis étaient ouverts aux propositions des pays arabes sur Gaza, après le plan de Donald Trump, largement dénoncé à travers le monde, de déplacer toute la population du territoire palestinien dévasté. Le secrétaire d'État, qui s'apprête à entamer une tournée au Moyen-Orient, a dit espérer pouvoir discuter de ces idées lors de sa visite en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis mais aussi en Israël, après des échanges avec des dirigeants de l'Égypte et de la Jordanie à Washington. « Pour l'instant le seul plan – ils ne l'aiment pas – mais le seul plan, c'est celui de Trump. Donc s'ils en ont un meilleur, le moment est venu de le présenter », a dit le secrétaire d'État. Par ailleurs, des dizaines de partisans du Hezbollah ont bloqué jeudi soir la route menant à l'aéroport international de Beyrouth, pour protester contre une décision d'interdire l'atterrissage de deux avions iraniens, selon l'agence officielle ANI et un responsable de l'aéroport





