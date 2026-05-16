Liban : Israël relance les frappes contre le sud dès l’entrée en vigueur d’une trêve

Un désarmement de la formation chiite, Israël relance les frappes contre le sud, tandis qu'un criticità

Une ado de 13 ans se filme et est surprise par des frappes d' Israël , pendant une série de frappes sur le sud du Liban , Israël élargit le champ des bombardements pour inclure plusieurs villages de la région de Saïda, défait d'un ordre d'évacuation de neuf villages.

De son côté, l'ANI, l'organisme officiel libanais, confirme une série de frappes précédées d'un mouvement d'exode des habitants. Il y a des martyrs, des blessés et des destructions, affirment Ali Salamé et Nawal Mezher. Depuis le 17 avril, plus de 400 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes au Liban. Vendredi, six personnes ont été tuées, dont trois secouristes du Comité islamique de santé, affilié au mouvement pro-iranien.

Dans la ville millénaire de Tyr, 37 personnes ont été blessées. La troisième session de négociations, après des décennies, entre Israël et le Hezbollah porte principalement sur le désarmement de la formation chiite, opposée à ces pourparlers





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