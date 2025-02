Liane Foly, oubliée des Enfoirés après cinq ans d'absence

La chanteuse Liane Foly, qui a révélé son aversion pour l'intelligence artificielle, a confié qu'elle n'avait plus été invitée aux Enfoirés depuis cinq ans. Son absence a fait réagir les médias et les téléspectateurs, mais elle devrait faire son grand retour l'année prochaine.

Les Enfoirés , une troupe connue pour sa générosité et ses spectacles caritatifs, font toujours appel à de nouveaux talents. L'année prochaine, on retrouvera des célébrités comme le gagnant de Star Academy 2024, Pierre Garnier, Alain Chamfort, François-Xavier Demaison, ainsi que des athlètes olympiques français, Alexis Lebrun, Félix Lebrun et Antoine Dupont. Cependant, certaines légendes de la troupe semblent avoir été oubliées, comme la chanteuse Liane Foly .

Liane Foly, qui a révélé son aversion pour l'intelligence artificielle, a confié qu'elle n'avait plus été invitée aux Enfoirés depuis cinq ans. Dans une interview sur Sud Radio, elle a déclaré : « Je ne les ai pas faits parce qu'on ne m'a pas invitée. Il faut demander aux gens qui organisent cet événement. » L'artiste de 62 ans, qui s'apprête à revenir sur scène avec son spectacle « La folle repart en thèse », a ajouté qu'elle était « beaucoup touchée » de ne plus faire partie de la troupe.Son absence a fait réagir les médias et les téléspectateurs, notamment dans l'émission « Touche pas à mon poste ! » sur C8. Bernard Montiel a révélé que Liane Foly avait été absente une année auparavant et que cette absence avait mené à un oubli de la part des organisateurs. Il a cependant affirmé que Liane Foly devrait faire son grand retour l'année prochaine, car Anne Marcassus, la directrice artistique des Enfoirés, l'apprécie beaucoup. Montiel a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un oubli et non d'une question de génération.





