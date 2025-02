Liam Rosenior: L'entraîneur anglais qui séduit la Ligue 1

Liam Rosenior, nouvel entraîneur de Strasbourg en Ligue 1, a rapidement fait impression par l'identité de jeu qu'il a insufflée à son équipe. Son style de jeu offensif et intense a été salué par ses pairs, qui reconnaissent son talent et sa capacité d'adaptation.

Liam Rosenior , l' entraîneur anglais de Strasbourg , fraîchement arrivé en Ligue 1 , a rapidement impressionné ses pairs par l'identité de jeu qu'il a insufflée à son équipe. Chaque semaine, l' entraîneur adverse est interrogé sur son impression de Rosenior, et les éloges sont unanimes. « Il a quitté sa zone de confort, avec une autre langue, une autre culture, et il fait un travail remarquable », admire Will Still, qui l'accueille avec Lens ce dimanche.

« Il développe un jeu flamboyant, avec des joueurs de qualité, surtout offensivement. » « C'est une équipe bien entraînée, qui joue bien, avec une organisation très performante », poursuit Roberto De Zerbi, de Marseille. « Je ne le connaissais pas, mais il a donné une identité claire à son équipe. »Inconnu en France, l'ancien entraîneur de Hull City (40 ans) a transformé le Racing en quelques semaines. Il nous a dévoilé sa philosophie : « Mon premier principe, c'est la possession, car tout joueur aime avoir le ballon. Le deuxième, c'est de mettre la pression sur l'adversaire, avec une intensité de tous les instants, dans chaque appel, chaque passe. Le troisième, c'est que mon équipe prenne du plaisir à jouer. Cela rend les joueurs plus impliqués, en match comme à l'entraînement. »Dans les premiers mois de la saison, la Ligue 1 a ainsi pu apprécier un Strasbourg joueur et spectaculaire (3-4 à Lyon, 3-3 à Lille, 2-2 contre Lens, 2-4 à Paris). « C'est un jeune entraîneur ambitieux, qui a notamment des idées offensives bien arrêtées. Il n'est pas dans le calcul », apprécie Luis Enrique, de Paris. « Quand on s'est salués au Parc, il m'a dit qu'il aimait vraiment notre façon de jouer », raconte Rosenior. « Bruno Genesio (Lille) m'a aussi dit tout le respect qu'il avait pour le jeu proposé lors de notre opposition. Je suis très honoré que des coaches puissent apprécier ce que nous faisons car ce sont des héros pour moi, de vraies références. » Mais le Racing, doté du plus jeune effectif d'Europe, a montré une certaine pragmatisme, comme son entraîneur. « Comme tous les entraîneurs, il essaie aussi de s'adapter et il a su le faire ces derniers temps, sur la manière et les moments de presser l'adversaire », remarque Christophe Pelissier, d'Auxerre, vaincu à la Meinau (1-3) le 5 janvier. À Toulouse (2-1) une semaine plus tard, il a ainsi remplacé en fin de match ses deux ailiers (Nanasi et Bakwa) par deux latéraux (Sobol et Senaya). Depuis le match gagné contre l'OM (1-0, le 29 septembre), on observe aussi une prise de risques moins importante dans les relances au pied du gardien, Djordje Petrovic. « C'est une très bonne équipe, très solide. Elle pratique un foot très intéressant, très intense », énumère Adi Hütter, de Monaco. « Elle a un jeu très agressif, avec une structure bien définie, notamment trois centraux. » Là encore, Rosenior a évolué. De début décembre à début février, il a changé d'animation défensive, Ismaël Doukouré épaulant Mamadou Sarr au coeur d'une défense à quatre. L'arrivée du solide Irlandais Andrew Omobamidele en janvier a relancé un trio défensif. Plus équilibrée, l'équipe dotée de la sixième attaque de L1 (35 buts) séduit de plus en plus. Et rêve désormais d'Europe.





