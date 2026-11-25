L'ancienne candidate des Marseillais, Liam Di Benedetto, annonce vivre avec son fils Joy et annonce une grossesse de jumeaux lors d'un direct TikTok.

L'ancienne candidate de téléréalité, Liam Di Benedetto, a surpris son large public en annonçant une nouvelle grossesse majeure. Lors d'un direct diffusé sur la plateforme TikTok, l'influenceuse a révélé attendre des jumeaux, marquant un tournant significatif dans sa vie personnelle récente.

Détails de la grossesse et contexte familial

Liam Di Benedetto confirme ainsi qu'elle attend deux bébés, une nouvelle qui s'inscrit dans le sillage de ses récents bouleversements familiaux. Elle est déjà mère d'une petite fille prénommée Joy, dont la vie a été durablement marquée par la tragédie. Le couple et la jeune femme avaient traversé une période extrêmement difficile après la perte de leur fils, victime de la mort subite du nourrisson.

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Cette épreuve avait profondément affecté l'équilibre du foyer. Liam Di Benedetto expliquait avoir ressenti un besoin intense d'avoir un autre bébé pour surmonter ce chagrin, un désir qui n'était pas partagé par son époux. Ce désaccord majeur sur la parentalité a été cité comme l'une des raisons fondamentales de la rupture de leur union.

La séparation avec Christophe Dicranian

La relation de Liam Di Benedetto avec Christophe Dicranian, son mari depuis sept ans, a pris fin il y a quelques semaines. En octobre dernier, l'influenceuse avait déjà annoncé publiquement la séparation, précisant qu'il n'y aurait aucun retour en arrière possible. Elle a alors affirmé ne plus être compatible avec lui sur le sujet de la reproduction.

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Christophe Dicranian, père de ses trois autres enfants, ne souhaitait plus avoir d'enfants supplémentaires. Face à cette incompatibilité définitive, Liam Di Benedetto a déclaré préférer terminer seule avec ses enfants, jugeant qu'elle serait plus heureuse dans cette configuration. La séparation a été présentée comme une décision mutuelle pour prendre nos distances.

Réactions et conséquences pour l'influenceuse

L'annonce de la grossesse a été faite en plein direct, répondant aux nombreuses interrogations de sa communauté. Lassée d'être constamment questionnée sur sa vie amoureuse avec Christophe Dicranian, Liam Di Benedetto a saisi cette opportunité pour clarifier la situation. Elle a insisté sur le fait que cette séparation n'aurait pas de retour en arrière.

Cette nouvelle grossesse va certainement influencer la suite de sa carrière d'influenceuse et son quotidien familial. Liam Di Benedetto, connue pour son engagement sur les réseaux sociaux, devra désormais adapter son contenu à cette nouvelle étape de sa vie. Lesjumeaux arriveront bientôt, ajoutant un chapitre supplémentaire à l'histoire de la famille Di Benedetto.

Les médias spécialisés et les fans suivent désormais avec attention le développement de cette grossesse à haut risque émotionnel. L'impact de cette annonce sur la perception publique de Liam Di Benedetto reste un sujet de discussion, notamment concernant la manière dont elle navigue entre la vie privée et l'exposition médiatique constante.

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Enfin, cette nouvelle donne un tour inattendu à la vie de l'ancienne personnalité de télé-réalité. Après avoir construit une marque personnelle forte autour de sa famille et de ses parcours, Liam Di Benedetto aborde cette nouvelle parenthèse avec une transparence totale. Les prochains mois détermineront comment elle intègre ces nouveaux venus dans sa vie actuelle.