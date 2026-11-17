Le deuxième comité technique de suivi des études sur la vallée du Ciron s'est tenu le 17 novembre à Barsac. Des tensions opposent l'État et les opposants à la LGV Bordeaux-Toulouse.

Le deuxième comité technique de suivi des études environnementales relatives à la vallée du Ciron s'est tenu mardi 17 novembre à Barsac en Gironde. Cette réunion réunissait l'État, SNCF, des associations, des experts, des syndicats et des élus locaux pour examiner l'articulation entre le projet de lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et la préservation de l'écosystème local.

Tensions autour des études environnementales

La réunion a été marquée par des incidents extérieurs, une cinquantaine d'opposants restés devant la salle Bastard perturbant le déroulement en tapant sur les fenêtres ou en déclenchant l'alarme incendie. Ces actions ont finalement permis l'entrée de deux représentants de la presse et des militants. L'ordre du jour portait sur la présentation d'études concernant la cistude d'Europe, une tortue, et la grande noctule, une chauve-souris, présentes dans la vallée. Le cahier des charges pour l'actualisation des études hydraulique et agroclimatique, réalisées lors de la Déclaration d'utilité publique en 2016, a également été détaillé.

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Position de l'État et des autorités

Serge Delrieu, sous-préfet de Langon, a défendu une approche conciliatrice après la réunion. Il a qualifié les débats de constructifs et a refusé l'image d'un comité purement formel. Pour lui, il s'agit de suivre un chemin parfois difficile pour concilier enjeux environnementaux et projet ferroviaire. Il estime qu'il n'y a pas de fatalité concernant l'impact sur les espèces protégées comme la cistude d'Europe et la grande noctule. Le représentant de l'État se pose en défenseur d'un patrimoine naturel qu'il juge vital.

Réactions des associations et élus

Philippe Barbedienne, président de la Sepanso Gironde et élu à Lerm-et-Musset, a rappelé l'opposition ferme d'une partie de l'auditoire. Il a regretté que les réunions s'éternisent sans avancer. Olivier Douence, maire de Pompéjac et président du Syndicat mixte d'aménagement du bassin versant du Ciron, a critiqué la méthode de travail. Il estime que SNCF et leurs bureaux d'études ont travaillé seuls pour découvrir des choses déjà connues. Il a aussi souligné l'absence d'association de son syndicat aux études menées.

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Coups de force et stratégies d'opposition

Les opposants continuent de multiplier les actions terrain pour retarder le projet. Depuis le 5 octobre, l'opposition est devenue physique avec la coupe de premiers arbres. Cette stratégie d'usure implique militants, forestiers et élus. Richard Lavin, du collectif Ni ici ni ailleurs, a quitté la réunion en claquant la porte après une heure. Il a qualifié le projet d'écocide, refusant de devenir complice. Des maires ont demandé des études sur les conséquences des percées de 100 mètres de large dans les forêts.

Calendrier et suite des opérations

Malgré les tensions, Olivier Douence a noté que le calendrier des travaux se déroulait normalement. Il a revendiqué son opposition tout en restant ouvert au dialogue. Les sujets évoqués, y compris l'impact sur les coupes réalisées depuis le début de l'automne, n'ont pas empêché l'avancée du dossier. La Cour des comptes appelle à mettre les grands projets sur pause face au mur budgétaire. Cette mise en garde pèse également sur le financement de la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Les enjeux financiers et environnementaux restent donc étroitement liés dans les prochains mois.