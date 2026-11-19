La Cour des comptes recommande une suspension de cinq ans des grands projets ferroviaires pour raison budgétaire. Toulouse rejette cette mesure, affirmant que le chantier doit être achevé.

La Cour des comptes a publié un rapport majeur le lundi 16 novembre, dans lequel elle préconise une suspension totale des nouveaux grands projets d'infrastructures de transport pour une durée de cinq ans. Cette recommandation s'inscrit dans une stratégie de redressement des finances publiques, face à l'urgence de hiérarchiser les investissements. Selon l'institution, le déficit de financement des infrastructures de transport pourrait atteindre 20 milliards d'euros entre 2026 et 2037 si aucune mesure corrective n'est prise.

La recommandation de la Cour des comptes

La juridiction financière attire l'attention sur la nécessité de privilégier la rénovation et la modernisation des réseaux existants plutôt que le lancement de nouvelles lignes. Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest est directement concerné par cette alerte. Son coût a été réévalué à 15,4 milliards d'euros, une somme qui s'ajoute aux préoccupations budgétaires nationales. La Cour souligne que l'évaluation socio-économique de ce projet spécifique n'a pas été actualisée depuis 2014, bien que le coût ait augmenté et que les prévisions de trafic aient évolué.

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Cette prise de position vise à éviter que les travaux ne démarrent sans une viabilité financière clairement établie. La juridiction propose de reporter les projets dont les travaux n'ont pas encore commencé. L'objectif est de laisser le temps aux responsables politiques et économiques de rétablir un équilibre budgétaire solide avant de s'engager dans des chantiers d'une telle envergure. Cette mesure pourrait affecter plusieurs lignes nouvelles envisagées dans différentes régions de France.

Le refus catégorique de Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, a immédiatement rejeté cette proposition dans un message publié le mercredi 18 novembre. Il reconnaît les préoccupations budgétaires légitimes de la Cour des comptes concernant les ressources financières disponibles. Cependant, il lui reproche de méconnaître la réalité du terrain et la situation spécifique du projet toulousain. Selon lui, cette recommandation ne tient pas compte des avancées déjà réalisées sur le chantier depuis plusieurs années.

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L'édile local s'interroge sur la logique de cette pause, demandant si l'on doit laisser les engins de chantier en plan. Il insiste sur le fait que le chantier est démarré depuis près de trois ans, un fait qui semble avoir échappé aux magistrats financiers. Pour la municipalité toulousaine, la LGV n'est pas un projet à commenter, mais un chantier à finir. Cette position reflète une volonté politique forte de ne pas laisser le projet sombrer dans les méandres administratifs.

Un projet stratégique pour le Sud-Ouest

Jean-Luc Moudenc défend une LGV indispensable pour réduire la dépendance du Sud-Ouest à l'avion. Il rappelle que les collectivités et les contribuables participent déjà activement au financement de cette infrastructure. Cette participation financière montre l'engagement des acteurs locaux dans la réussite du projet. La ligne est présentée comme un levier essentiel pour le développement économique de la région et la connectivité nationale.

La position de la mairie de Toulouse s'oppose donc frontalement aux préconisations de la haute autorité financière. Les élus locaux estiment que le retard pris dans la mise en service serait préjudiciable à l'attractivité de la région. Ils considèrent que la continuité des travaux est la seule voie viable pour garantir les bénéfices économiques escomptés. Cette divergence d'opinion met en lumière les tensions entre les impératifs de rigueur budgétaire et les besoins de développement territorial.

Conséquences concrètes et calendrier

L'avis de la Cour des comptes n'a aucune valeur contraignante pour les acteurs du projet. Début novembre, SNCF Réseau a déjà validé le lancement des appels d'offres pour la conception et la construction de la ligne nouvelle Bordeaux-Toulouse. La mise en service reste envisagée en 2032, confirmant la poursuite des opérations malgré les réserves de la Cour. Les travaux sur le terrain se poursuivent donc sans interruption liée à ce rapport.

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Parallèlement, des travaux d'importance sont en cours sur le réseau existant. Du samedi 21 au vendredi 27 novembre, la circulation ferroviaire sera interrompue entre Toulouse et Montauban. Cette interruption s'inscrit dans le cadre des Aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, une composante du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest. Ces travaux visent à améliorer les déplacements du quotidien et à préparer l'arrivée de la LGV.

Ces opérations sur le réseau existant ne sont pas concernées par la pause préconisée par la Cour des comptes. Elles répondent à une logique de modernisation immédiate des infrastructures actuelles. La séparation entre les travaux en cours sur le réseau existant et le lancement de nouvelles lignes nouvelles est une distinction technique importante. Elle permet de maintenir le rythme des améliorations pour les usagers tout en respectant les recommandations financières pour les futurs projets.