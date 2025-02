LFP vs DAZN : Le Tribunal de Commerce Rendra Son Verdict le 28 Février

Le litige entre la Ligue de football professionnel (LFP) et son diffuseur DAZN concernant le paiement d'une échéance de droits TV se poursuit. Le tribunal de commerce de Paris a annoncé que l'ordonnance sera rendue le 28 février, suscitant des réactions de la LFP qui juge le délai trop long. DAZN, quant à lui, menace de ne pas payer la moitié de l'échéance, invoquant des conditions d'exploitation difficiles et un manque de coopération de la part de certains clubs.

Le tribunal de commerce de Paris a annoncé que l'ordonnance concernant le litige entre la Ligue de football professionnel ( LFP ) et son diffuseur DAZN , relatif au paiement d'une échéance de droits TV, sera rendue le 28 février.

Face à la réaction de la LFP qui juge ce délai trop long pour les clubs de Ligue 1 dont les finances en dépendent, le président du tribunal, Patrick Sayer, a répondu qu'il était « conscient » de cette situation mais préférait « faire les choses bien » face à « un dossier de 110 pages ». « Les clubs attendent l'argent au jour même, à la minute même, dans la vraie vie ils calent toutes leurs obligations à l'échéancier » des droits TV, a regretté un des avocats de la LFP, Yves Werhli. « Permettre à un diffuseur de se faire justice lui-même, c'est mettre les clubs dans un extrême danger », a-t-il ajouté. DAZN menace de ne pas payer la moitié des 70 millions d'euros de sa quatrième échéance qu'elle devait verser le 30 janvier selon le contrat de diffusion. Pour justifier la rétention de ces 35 millions d'euros, la plateforme britannique de streaming sportif évoque des conditions d'exploitation difficiles en partie liées au piratage et au manque de coopération de certains clubs qui n'ont pas fait leur part de marketing en ne mettant, par exemple, pas de liens directs vers un abonnement DAZN sur leurs réseaux sociaux. Selon l'avocat de DAZN, Jean-Luc Larribau, la LFP « a gravement manqué à son obligation de fournir les droits exclusifs, notamment avec l'importance du piratage » via les détenteurs des droits de la L1 à l'étranger, et « gravement manqué à ses obligations de soutien marketing ». Pour l'avocat de la LFP, Thibaud d’Alès, l'obligation pour DAZN de payer la somme restante « n'est pas contestable ». La Ligue a assigné en référé DAZN, détenteur des droits TV de huit matchs de Ligue 1 sur neuf par journée, pour s'assurer du paiement par la chaîne de ces 35 millions d'euros. La LFP a déposé un second référé jeudi soir demandant la saisie conservatoire de cette somme. Sur cette question, le tribunal se prononcera le 21 février.





