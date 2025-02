LFP Utilisera Son Fonds de Réserve pour Régler les Clubs pendant le Conflit avec DAZN

La LFP va utiliser son fonds de réserve pour régler les clubs de la Ligue 1 dans les jours à venir, alors qu'elle attend la décision du tribunal sur les 35 millions d'euros mis sous séquestre par DAZN.

En attendant la décision du tribunal des activités économiques de Paris, le 28 février, concernant les 35 millions d'euros mis sous séquestre par DAZN , la Ligue de Football Professionnelle ( LFP ) va utiliser son fonds de réserve pour régler les clubs dans les prochains jours. Ce vendredi matin, le tribunal des activités économiques de Paris n'a pas tranché la procédure de référé (permettant de régler un litige en urgence) lancée par la LFP contre DAZN .

Il rendra seulement sa décision le 28 février. Comme L'Équipe l'a révélé, le diffuseur principal de la Ligue 1 n'a payé que la moitié (35 millions d'euros) de sa dernière échéance et a mis le reste (donc 35 millions) sous séquestre. DAZN reproche à la LFP le non-respect des conditions du contrat, notamment sur les moyens accordés à la lutte contre le piratage et le manque de participation d'une partie des clubs à l'amélioration du produit et des contenus. Attendre le 28 février est très problématique pour de nombreux clubs, qui évoluent sur un fil financièrement. Selon nos informations, la Ligue va donc utiliser son fonds de réserve pour les payer elle-même en attendant le règlement de DAZN. « La Ligue est en train de trouver une solution pour que les clubs aient bien leur argent en temps voulu, assure une source proche de l'instance. Cela sera fait dans les prochains jours. » Le guide de répartition de la L1 prévoit la date du 14 février (ce vendredi) pour ce quatrième versement. Dans les faits, les clubs sont censés facturer la LFP ce jour-là avec le montant qui leur est destiné. Puis la Ligue leur verse les fonds prévus dans la foulée, avec un délai de deux jours environ. Là, ils devraient être réglés sans doute en milieu de semaine prochaine, mais sans attendre le 28 février.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

LFP DAZN Ligue 1 Financement Football

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Crise LFP-DAZN : La LFP saisit le Tribunal de Commerce, réunion d'urgence prévueLa Ligue de Football Professionnel (LFP) a engagé une procédure en référé contre DAZN, détenteur des droits de la Ligue 1, après le risque de non-paiement de la prochaine échéance de février. Une réunion d'urgence est organisée ce mercredi avec les membres du conseil d'administration pour discuter de la situation et des décisions à prendre.

Lire la suite »

LFP vs DAZN : Le Tribunal de Commerce Rendra Son Verdict le 28 FévrierLe litige entre la Ligue de football professionnel (LFP) et son diffuseur DAZN concernant le paiement d'une échéance de droits TV se poursuit. Le tribunal de commerce de Paris a annoncé que l'ordonnance sera rendue le 28 février, suscitant des réactions de la LFP qui juge le délai trop long. DAZN, quant à lui, menace de ne pas payer la moitié de l'échéance, invoquant des conditions d'exploitation difficiles et un manque de coopération de la part de certains clubs.

Lire la suite »

DAZN vs LFP: Un conflit qui s'enliseLe diffuseur DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP) sont en pleine guerre judiciaire. DAZN, qui diffuse 8 rencontres de Ligue 1 par journée, accuse la LFP de ne pas tenir ses engagements contractuels. La LFP, de son côté, réclame le paiement de 35 millions d'euros non réglés par DAZN. Les deux parties se disputent également la mise en place d'une part variable dans le paiement de la retransmission des matchs, que DAZN souhaite implémenter pour aider à attirer plus d'abonnés.

Lire la suite »

DAZN et la LFP dans une impasse financièreDAZN et la Ligue de Football Professionnel française (LFP) se trouvent au cœur d'une dispute concernant le paiement des droits TV de la Ligue 1. DAZN a décidé de payer seulement 50% de l'échéance de février, invoquant des conditions d'exploitation difficiles et un manque de soutien de la LFP. La LFP, de son côté, a assigné DAZN en référé pour réclamer le paiement intégral. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la Ligue 1 et à la stabilité financière des clubs français.

Lire la suite »

Un gros coup de pression de DAZN sur la LFP ?La tension continue de monter entre DAZN et la LFP. Au point que la plateforme met désormais clairement la pression.

Lire la suite »

DAZN et la LFP, vers un nouveau feuilleton des droits TVAgacé par l'attitude de quelques clubs et le piratage, le principal diffuseur de la L1, DAZN, pourrait ne régler que la moitié de l'échéance financière à venir. Un scénario noir qui pousse le conseil d'administration de la Ligue à se réunir en urgence, ce mercredi.

Lire la suite »