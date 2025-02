LFP assigne DAZN en référé pour non-paiement de 70 millions d'euros

La Ligue de football professionnel (LFP) a assigné DAZN en référé pour non-paiement de la première échéance de son contrat TV de la Ligue 1. Le conflit entre les deux parties s'intensifie avec une réunion d'urgence prévue ce soir.

Comme on pouvait le craindre, le conflit est désormais ouvert entre la Ligue de football professionnel ( LFP ) et DAZN . L’instance a assigné en référé la plateforme britannique, détentrice des droits TV de la Ligue 1 , devant le tribunal de commerce de Paris ce mercredi. Le but est de s’assurer qu’elle paie bien l’échéance financière de 70 millions d’euros due en février. Selon L’Equipe, elle n’a réglé que la moitié et a choisi de mettre sous séquestre les 35 autres millions.

Ce mercredi soir, un conseil d’administration d’urgence sera convoqué à 17h30 pour évoquer « une situation malheureusement urgente », selon les mots employés par le président Vincent Labrune dans son mail de convocation envoyé mardi soir. DAZN menaçait depuis plusieurs jours de ne pas verser la totalité de son échéance, invoquant des conditions d’exploitation difficiles en partie liées au piratage et au manque de coopération de certains clubs pour mettre en valeur le « produit Ligue 1 » qu’elle vend à ses abonnés. La LFP s’en défend, enjoignant la plateforme britannique à honorer sa part du contrat. Selon plusieurs sources, DAZN compterait autour de 500.000 abonnés, bien loin du million et demi d’abonnés qu’elle espérait séduire en se lançant en début de saison. Si elle n’atteignait pas ce nombre en décembre 2025, la plateforme de streaming sportif dispose d’une clause pour dénoncer son contrat avec la LFP, qui court normalement jusqu’en 2029. La Ligue a également le droit de rompre le contrat au même moment





