LFP Assign\u00e9 DAZN devant le Tribunal pour Paiement d'Une Echeance Financi\u00e8re

La Ligue de football professionnel ( LFP ) a décidé d'engager une procédure en référé contre DAZN , le titulaire des droits télévisuels de la Ligue 1 , devant le tribunal de commerce de Paris. Cette action vise à garantir le paiement de la plateforme britannique d'une échéance financière due en février, que DAZN menace de ne pas honorer.

LFP a convoqué un conseil d'administration d'urgence mercredi après-midi pour discuter de la situation des droits télévisuels et d'une « situation malheureusement urgente », comme l'a indiqué Vincent Labrune, le président de l'instance, dans son email de convocation envoyé mardi soir. Dans un communiqué publié mercredi soir, LFP a déclaré prendre acte du « refus infondé » de DAZN d'honorer ses engagements financiers. LFP a affirmé respecter scrupuleusement ses engagements contractuels et mettra tout en œuvre pour faire valoir ses droits. L'instance a annoncé avoir « saisi le juge des référés » afin d'obtenir le « paiement des sommes prévues ». « La LFP entend défendre avec fermeté les intérêts des clubs professionnels français, tout en espérant une issue amiable à ce différend qu'elle espère temporaire », a conclu le communiqué. DAZN devait verser vendredi 14 février la quatrième échéance prévue dans le contrat conclu cet été avec la LFP. Cependant, la plateforme menace de ne pas le faire, invoquant des conditions d'exploitation difficiles, en partie liées au piratage et au manque de coopération de certains clubs pour valoriser le « produit Ligue 1 » qu'elle vend à ses abonnés. LFP réfute ces accusations et demande à DAZN de respecter sa part du contrat.La Ligue estime que la situation actuelle diffère de celle de 2020, lorsque Mediapro, détenteur d'une partie des droits de la L1 à l'époque pour environ 800 millions d'euros par saison, s'était placé sous la protection du droit de la faillite et n'avait pas pu assurer ses paiements. Cette fois, DAZN a placé les 35 millions d'euros restants à payer pour l'échéance de février sous séquestre, selon une source proche du dossier. Bien que les deux parties aient refusé de s'exprimer publiquement, elles continuent à discuter du litige qui les oppose, selon plusieurs sources proches du dossier. Dans un entretien au Parisien le 19 décembre dernier, Vincent Labrune assurait souhaiter « le succès de DAZN à tout prix », tout en reconnaissant que le diffuseur avait « peut-être fait une erreur en tapant un peu fort au départ sur les tarifs ». Selon plusieurs sources, DAZN compterait environ 500 000 abonnés, bien loin des 1,5 million d'abonnés qu'elle espérait attirer en début de saison. Si elle n'atteignait pas ce nombre en décembre 2025, la plateforme de streaming sportif dispose d'une clause pour dénoncer son contrat avec la LFP qui court normalement jusqu'en 2029. La Ligue a également le droit de rompre le contrat qui la lie à DAZN au même moment.





DAZN LFP Ligue 1 Droits TV Paiement Tribunal Procédure

