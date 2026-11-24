Test du Lexus RZ restylé disponible depuis septembre 2025. Découverte de la direction sans volant, de la batterie 77 kWh et de l'expérience de conduite unique de ce SUV 100% électrique.

Lexus a officiellement fait entrer son SUV électrique RZ dans une nouvelle ère technologique avec l'arrivée de la direction steer-by-wire. Ce système révolutionnaire, qui supprime la connexion mécanique directe entre le volant et les roues, est désormais intégré de série sur les versions 500e Executive et 550e F Sport. Cette évolution marque un tournant décisif pour la marque japonaise, longtemps reconnue pour ses hybrides mais désormais pleinement engagée dans l'électrification.

Nouveautés techniques et mise à jour du modèle

Le Lexus RZ testé est la version restylée, mise en vente en France à partir de septembre 2025. Cette mise à jour apporte des modifications substantielles par rapport au modèle de lancement RZ 450e. La capacité de la batterie a été augmentée, passant d'environ 71 kWh à une nouvelle unité de 77 kWh. Cette évolution permet d'améliorer l'autonomie et les performances générales du véhicule.

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La gamme de motorisations a également été révisée avec l'introduction des versions 350e, 500e et 550e F Sport. Les moteurs ont été recalibrés pour offrir une meilleure efficacité énergétique. En option, un chargeur embarqué de 22 kW est disponible, permettant des recharges domestiques plus rapides. Le système steer-by-wire est devenu un élément standard sur les finaisons haut de gamme, transformant radicalement la sensation de conduite.

Design distinctif et dimensions imposantes

Le Lexus RZ se distingue visuellement de ses concurrents directs qui privilégient des lignes lisses pour optimiser le coefficient de pénétration dans l'air. La marque conserve son style identitaire marqué par des arêtes vives et des formes anguleuses. Le capot est plongeant et le bouclier avant intègre des éléments aérodynamiques spécifiques entre les projecteurs à LED.

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Avec 4,80 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,63 mètre de haut, le RZ est un grand SUV confortable. L'empattement de 2,85 mètres offre un espace intérieur généreux pour quatre passagers. Les jantes de 20 pouces ajoutent à la présence routière du véhicule, bien que la version de base propose des jantes de 18 pouces.

La lunette arrière fuyante contribue à la dynamique de la silhouette sans compromettre l'espace habitable. À l'arrière, un bandeau rouge traverse la carrosserie, soulignant l'identité de la marque. Le coffre offre un volume de 522 litres avec une ouverture large facilitant le chargement des bagages.

Confort intérieur et systèmes multimédias

L'habitacle du Lexus RZ priorise le confort des passagers. Les sièges avant sont chauffants, ventilés et offrent un bon maintien avec des réglages électriques. La banquette arrière est inclinable sur deux positions, idéale pour les longs trajets. Une prise 220 volts est disponible à l'arrière pour alimenter des appareils électroniques.

En revanche, l'infodivertissement et les systèmes numériques accusent un léger retard technologique. L'écran numérique de 7 pouces derrière le volant semble daté en termes de définition et de taille. L'accès à certaines fonctions du système d'exploitation peut être peu intuitif pour les nouveaux utilisateurs.

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Lucky Lexus a conservé des commandes physiques pour la climatisation, permettant un réglage rapide de la température. Cette approche pratique contraste avec la tendance actuelle vers les écrans tactiles intégrés. Le cockpit offre une expérience de conduite centrée sur la mécanique plutôt que sur la technologie numérique.

Positionnement dans le marché et avenir

Lexus a lancé sa première voiture hybride en 1997 avec la Prius, marquant ainsi l'histoire de l'automobile. Le groupe Toyota a été pionnier dans l'électrification, mais semble plus prudent sur les motorisations 100% électriques. Le Lexus RZ arrive en 2023, soit trois ans avant le développement de certains modèles Toyota comme le C-HR+.

Le RZ 500e représente la réponse de Lexus à l'évolution rapide du marché. La combinaison de la batterie 77 kWh et du steer-by-wire vise à offrir une expérience unique. Les conducteurs cherchant un SUV électrique avec une personnalité affirmée trouveront ici un véhicule distinctif. L'avenir de la marque dépendra de son capacité à actualiser ses systèmes numériques tout en préservant son savoir-faire mécanique.