Lewis Hamilton signe son meilleur résultat en qualifications depuis son arrivée chez Ferrari et confirme son retour en forme

Après deux podiums consécutifs, Lewis Hamilton a réalisé sa meilleure qualification chez Ferrari à Barcelone, n'étant devancé que de 64 millièmes par George Russell. Le septuple champion du monde attribue cette performance à une remise en question personnelle et aux évolutions techniques de la Ferrari SF-26, tout en prenant l'avantage sur son équipier Charles Leclerc.

Lewis Hamilton démontre un retour en forme prometteur lors des qualifications du Grand Prix de Barcelone 2026. Après deux podiums consécutifs au Canada et à Monaco, le septuple champion du monde a obtenu son meilleur résultat en qualifications depuis son arrivée chez Ferrari début 2025.

En qualifications, il s'est intercalé entre les deux Mercedes de George Russell et Andrea Kimi Antonelli, n'étant devancé que de 64 millièmes de seconde par Russell pour la pole position. Cette performance confirme la tendance positive entamée lors des dernières courses.

Hamilton, qui a souffert vendredi en raison d'un manque d'essais (il avait laissé son baquet à Dino Beganovic), a expliqué avoir eu besoin de s'éloigner du circuit entre la troisième séance d'essais libres et les qualifications pour remettre ses idées en place, une décision qui a porté ses fruits. Il a également fait l'éloge de l'équipe technique de Ferrari, soulignant l'apport des nombreuses nouveautés apportées sur la SF-26, notamment un camion benne de huit éléments développés sous la direction de Loïc Serra, un ancien de Mercedes.

L'harmonie avec son ingénieur Marco Santi, qualifié de 'Bono italien' en référence à son ancien ingénieur Peter Bonnington, et avec le directeur Fred Vasseur, contribue également à son regain de forme. Enfin, Hamilton prend désormais le dessus sur son équipier Charles Leclerc, qu'il devance pour la troisième course consécutive, Leclerc ayant commis une erreur en sortant violemment des barrières au virage 4 durante la Q3.

Ces éléments indiquent que Hamilton, à 41 ans, retrouve le niveau de performance qui faisait sa domination chez Mercedes, reléguant au second plan les questions sur l'impact de l'âge sur ses capacités. La Ferrari, grâce à ses évolutions techniques, se rapproche également de la Mercedes, qui restait jusqu'ici imbattable





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