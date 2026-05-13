Leslie Lejeune conserve sa double couronne en M2 de la Marche Nordique Nature et Circuit

Leslie Lejeune, pensionnaire de l'Olympique Cabriès Calas (OCC), a réussi à conserver ses deux titres de championne en M2 de la Marche Nordique Nature et Circuit en se séparant de sa poursuivante Apolline Mazureck (Fontainebleau) avec plus de 5'30 d'avance. Elle est fière d'avoir obtenu ce nouveau titre en terminant le format longest et sans pénalités avec 5 minutes 30 d'avance. Elle remercie aussi les planètes alignés cette année et l'OCC ainsi que la section d'athlétisme de leur soutien.

Le rendez-vous national de la Marche Nordique s'est déroulé le week-end dernier à Neuf-Brisach dans le Grand Est, au cœur de la cité Vauban, dans un cadre naturel alsacien.

Avec deux épreuves au programme, une Marche Nordique Nature de 18,264 km et une Marche Nordique Circuit de 11,75 km, la pensionnaire de l'Olympique Cabriès Calas (OCC) Leslie Lejeune a réussi à conserver sa double couronne sur le format long en M2.

"Mon plus beau titre" Après les titres de 2024 et 2025, Lejeune n'a pas laissé le doute sur cette édition en finirant devant avec plus de 5'30 d'avance sur sa poursuivante Apolline Mazureck (Fontainebleau). "Mon plus beau titre cette année. J'ai réussi à avoir la plus belle reconnaissance de mon sport : terminer le format le plus long (18 km) et sans pénalités avec 5 minutes 30 d'avance. Je suis tellement fière d'avoir réalisé cette performance si difficile.

Merci la marche nordique compétition pour cette belle reconnaissance, les planètes étaient enfin alignés cette année pour atteindre le Graal de ce sport. Merci à l'OCC et la section d'athlétisme pour son soutien, car j'ai a eu la chance de m'entraîner avec un super groupe les mardis soir pour les entraînements fractionnés en course à pied





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marché Nordique Nature Marché Nordique Circuit Championne M2 Fêteise Et Pentiville Ordino Est En Vandoeuvre-Lès-Nancy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cozes : la municipalité lance un appel aux commerçants pour dynamiser son marché bihebdomadaireAfin de diversifier l’offre de son rendez-vous bihebdomadaire sous les halles, la commune de Cozes recherche de nouveaux exposants. Cette initiative vise à renforcer l’attractivité du centre-ville et à valoriser les circuits courts

Read more »

Marche à reculons : le meilleur exercice après 60 ansMarche à reculons après 60 ans : un exercice validé par National Geographic pour équilibre, muscles et cerveau, avec protocole sécurisé adapté aux seniors.

Read more »

Cozes et Gémozac : les paroissiens invités à une marche interparoissiale pour l’AscensionLe jeudi 14 mai, les fidèles de la paroisse Notre-Dame-de-l’Estuaire de Cozes et ceux de Gémozac se rejoindront à la croix de Longchamp, à Saint-André-de-Lidon, pour un moment de partage et une célébration religieuse en plein air

Read more »

Trois anciens joueurs de LNB à une marche du titre en AngleterreAngleterre - Deane Williams, Chaundee Brown Jr. et Kameron McGusty, tous passés par la France, disputeront la finale des playoffs de première division anglaise avec les London Lions face aux Cheshire Phoenix. Le rendez-vous est fixé au dimanche 17 mai 2026 à la Copper Box Arena de Londres, pour un duel entre le 1er et le 2e de la saison régulière.

Read more »