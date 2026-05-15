Les Wolves jouent leur survie dans ces playoffs

Les Wolves, menés 3 à 2 dans la série contre les Spurs, devront réagir après la défaite du match 5 pour continuer l’aventure en playoffs. Ils doivent impacter le match physiquement et respecter les consignes du coach pour espérer remporter le match 6 et aller jusqu’au match 7.

Les Wolves joueront leur survie dans ces playoffs ce vendredi lors du game 6 face à aux Spurs de Victor Wembanyama . Un match couperet que Rudy Gobert aborde avec confiance et humilité.

Rudy Gobert et les Wolves jouent leur survie face aux Spurs de Victor Wembanyama ce vendredi dans le Game 6. Win or go home ! Telle est la situation de Minnesota à l’approche du match 6 prévu ce vendredi contre San Antonio. Dans l’obligation d’emporter pour continuer l’aventure en playoffs, les Wolves devront réagir après la défaite du match 5, perdu 97-126 dans le Texas.

Un match décisif pour les coéquipiers de « On doit impacter le match physiquement, et respecter les consignes du coach. On doit continuer de faire les choses qu’on peut contrôler. Et s’efforcer de respecter le plan de jeu établi. On n’arrêtera pas toujours notre adversaire, mais ça nous donnera une chance de nous mettre dans les meilleures dispositions possibles.

» Avant de poursuivre, répondant aux questions des journalistes présents sur la spécificité d’un match à élimination directe en playoffs.

« Ce qui va faire la différence, c’est la préparation. Le travail que tu as accompli ces des années, ces dernières semaines, ces derniers jours. Il faut être à tout donner sur le plan individuel comme collectif. Et pour moi ça passe par la préparation.

» Désormais menés 3 à 2 dans la série après avoir remporté le match 1 à l’extérieur, les Wolves va devoir trouver les ressources nécessaires pour ne pas sombrer. Un risque évident face à une armada comme celle des Spurs. Quand vous êtes dos au mur, vous n’avez d’autre choix que de réagir. Et personne n’a l’intention de baisser les bras dans notre équipe.

Au contraire, face à l’adversité, les gars savent se transcender . Notre équipe est très résiliente. » Poursuivant sur la force de caractère du groupe emmené par Chris Finch, Rudy Gobert se voulait plus précis sur l’état d’esprit de ses troupes à 24 heures du match 6.

« Je n’aime pas le mot « inquiet ». Je dirai plutôt qu’on est réalistes. On croit en nos chances, et en ce que nous sommes. Qu’importe si le monde entier doute de notre capacité à gagner.

Si on croit en nous, on a une chance de l’emporter. Le chemin est semé d’embûches, mais notre groupe est capable de grandes choses. » Et les Wolves l’ont déjà prouvé en post season ces dernières années. Dans la même situation voilà deux ans en demi-finale de conférence ouest face aux Nuggets, les hommes du Minnesota avaient renversé Denver dans le Colorado au terme d’un Game 7 légendaire, marqué par une remontada improbable.

Une expérience dont le pivot des Bleus entendait bien s’inspirer.

« Cela prouve qu’on peut renverser des montagnes. Là on est face à une autre équipe et c’est une autre saison. On doit donc se souvenir comment on est parvenus à surmonter une telle situation il y a deux ans. » The last time Minnesota and Denver met in a playoff series, the Wolves pulled off the biggest Game 7 comeback in NBA history.

Pour affronter les Spurs ce vendredi lors du Game 6 (3h30), Minnesota entend jouer crânement ses chances. Et s’offrir, grâce à l’appui d’un Target Center de Minneapolis certainement en ébullition, un match 7 dans le Texas dimanche





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