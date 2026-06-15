Les vols de banquettes arrière de voitures en France : un phénomène qui prend de l'ampleur

Des voleurs s'attaquent aux modèles les plus recherchés sur le marché de l'occasion, notamment la Citroën C3 et la Renault Clio. Le phénomène prend de l'ampleur en Ile-de-France et dans l'Oise.

Attention à la recrudescence des vols de banquettes arrière de voitures en France. Des voleurs s'attaquent aux modèles les plus recherchés sur le marché de l'occasion, notamment la Citroën C3 et la Renault Clio .

Le phénomène prend de l'ampleur en Ile-de-France et dans l'Oise. Les propriétaires de ces véhicules sont de plus en plus nombreux à découvrir leur véhicule vandalisé et privé de ses sièges arrière. Les vols sont souvent commis de nuit, les voleurs brisent une vitre latérale, rabattent les sièges et démontent la banquette arrière en seulement quelques minutes. Derrière ces vols se cache un trafic bien organisé.

Les banquettes volées sont recherchées pour transformer des véhicules de deux à cinq places en véhicules de six places. Cela nécessite des démarches administratives et une mise à jour de la carte grise, mais certains contournent ces obligations en installant des banquettes volées. L'enjeu financier est de taille : une remise en conformité avec des pièces d'origine peut coûter plusieurs milliers d'euros.

Les vols d'accessoires sur les véhicules ont progressé de 10% en 2024, selon les données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Les associations de consommateurs constatent également une hausse des signalements concernant les banquettes arrière. Les victimes des vols de banquettes arrière sont souvent confrontées à des frais de réparation élevés et à l'impossibilité de transporter des passagers à l'arrière de leur véhicule tant que la banquette n'a pas été remplacée





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