Les voitures électriques Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda bientôt disponibles à moins de 20 000 euros grâce à BYD

La marque chinoise BYD va fournir ses batteries LFP sans cobalt pour les futures versions électriques de la Citroën ë-C3 et de la Fiat Grande Panda, permettant ainsi aux deux citadines de se proposer à des prix plus abordables.

Le numéro deux mondial de la voiture électrique , BYD , va fournir ses batteries LFP sans cobalt pour les futures Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda . Cette innovation permettra aux deux citadines de se décliner bientôt dans des versions plus abordables, à moins de 20 000 euros. Les tarifs des voitures électriques sont en baisse, tirés par les constructeurs qui cherchent à relancer les ventes après une légère diminution en 2024.

2025 pourrait se montrer plus prometteur grâce à des mesures comme l'élargissement des plafonds de paiement et de retraits, ainsi que l'absence de frais pour les paiements à l'étranger. La Citroën ë-C3 et la Fiat Grande Panda sont actuellement disponibles à des prix très intéressants, respectivement 23 300 et 24 900 euros, et elles bénéficieront bientôt d'une version avec des batteries plus abordables. En effet, BYD, une marque spécialisée dans les batteries, fournira les accumulateurs aux nouvelles citadines de Stellantis. Cette collaboration existe déjà, puisque BYD fournit déjà les cellules pour les modèles de la marque. Malheureusement, les détails techniques de ces nouvelles versions, notamment la capacité de la batterie, n'ont pas encore été officiellement dévoilés par les constructeurs. Cependant, des informations filtrées évoquent une capacité de la batterie comprise entre 30 et 40 kWh, offrant une autonomie de 200 à 250 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge pourrait se faire de manière similaire à la version actuelle, avec une possibilité de recharge rapide jusqu'à 100 kW en courant continu, permettant une recharge complète en environ 26 minutes.





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BYD Batterie Voiture Électrique Citroën Ë-C3 Fiat Grande Panda Prix LFP Cobalt Stellantis

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

On a essayé la Fiat Grande Panda électrique et abordable : une Citroën C3, mais plus aboutieChez Fiat, les temps sont durs pour la petite 500 électrique et cela se ressent évidemment au niveau des ventes globales de la marque.

Lire la suite »

Fiat Grande Panda : Le retour en fanfare d'une icôneLa Fiat Grande Panda, une nouvelle interprétation de la mythique citadine, fait son entrée sur le marché avec un design rétro-futuriste et une technologie moderne.

Lire la suite »

Grande braderie solidaire pour les personnes en grande précarité à l'AdejoUn grand local à Nîmes, occupé par l'Adejo, a servi de cadre à une grande braderie solidaire le 5 février. Des étudiants en formation d'éducatrice spécialisée ont mis à profit leur stage pour organiser cet événement et récolter des dons de particuliers, pharmacies et organismes sociaux.

Lire la suite »

Airbags Takata défectueux : Citroën étend son rappel massif de C3 à toute l’EuropeLes airbags du fabricant japonais Takata secouent le secteur de l’automobile depuis 2014 : ils ont causé plusieurs décès dans le monde en projetant des pièces dangereuses au visage du conducteur, à cause d’un gaz qui vieillit mal dans les climats chauds et humides.

Lire la suite »

Citroën étend les rappels des C3 et DS3 en Europe à cause des airbags TakataCitroën va étendre les rappels de ses modèles C3 et DS3 à toute l'Europe en raison de problèmes liés aux airbags Takata. Une première vague de rappels débutera fin janvier, affectant 98 000 véhicules, dont 73 000 en France. Le programme de rappel s'étendra progressivement à toute l'Europe, touchant un total de plus de 869 000 véhicules. Cette fois, le constructeur ne demandera pas aux propriétaires de ne plus utiliser leurs véhicules jusqu'à réparation.

Lire la suite »

Airbags Takata: Citroën étend son rappel massif de C3 à toute l'EuropeCitroën va étendre à toute l'Europe les rappels des très populaires Citroën C3 et DS3, rendues dangereuses par des airbags défaillants de marque Takata, a annoncé mardi la marque du groupe Stellantis

Lire la suite »