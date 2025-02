Les Violettes cherchent à se rapprocher du top 2

Les Toulousaines, troisième du classement, se rendent à Orléans, lanterne rouge, avec l'ambition de se rapprocher des Mancelles (2e) et des Lensoises (1er) avant une période de pause.

Entraineur des Violettes, troisième du classement, Antoine Gérard présente le contexte de ce déplacement demain après-midi sur la pelouse d'Orléans, lanterne rouge. Sur le plan comptable, elles ont donc trois longueurs de retard sur les Mancelle et sept sur les Lensoises. L’objectif est de continuer d’avancer avant d’avoir une mini-trêve de deux semaines.

On aimerait bien boucler cette longue série de six matches consécutifs par une victoire et que cela nous laisse dans le haut du tableau, poursuit le technicien, dont l’équipe a craqué en toute fin de match au Havre (Première Ligue), dimanche dernier (2-1), après avoir égalisé et raté ensuite la balle de match. La meilleure défense du championnat Avant cette élimination en Coupe, les Toulousaines n’avaient plus perdu depuis le 17 novembre, soit sept rencontres sans défaite toutes compétitions confondues. La semaine d’entraînement s’est bien passée. Les filles sont un peu fatiguées, mais toujours très déterminées, assure Antoine Gérard, dont le groupe possède la meilleure défense de Seconde Ligue (10 buts). Dans leur agenda du mois de mars, les Violettes vont tout d’abord se rendre à Nice (avant-dernier, 2 mars). Par la suite, elles recevront Metz (8e, 16 mars). Une semaine plus tard, elles tenteront de prendre leur revanche à Thonon Evian (23 mars). Enfin, elles auront droit à l’acte II du derby, à domicile, face à Rodez (9e, 30 mars)





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

FOOTBALL SECONDE LIGUE TOULOUSE VIOLLETTES DERBY

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Deux Entreprises Toulousaines Soutennent Les Cours Les ConstellationsL'Entrecote et Irripiscine, deux entreprises toulousaines, soutiennent Les Cours Les Constellations, une école de travail à l'égalité des chances. Leur engagement est motivé par la démarche de l'école qui offre une chance à tous les enfants et transmet des valeurs essentielles pour leur avenir.

Lire la suite »

Coupe de France : face à Fleury, les Violettes ont des raisons d’y croireFace à une équipe de Fleury classée cinquième de Première Ligue, les Toulousaines, quatrièmes de leur championnat, ont les armes pour réaliser l’exploit. Rendez-vous dimanche, à 11 heures, sur l’annexe 1 du Stadium.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »