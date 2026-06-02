Les vidéos de chiens, un remède anti-stress aussi efficace que la zoothérapie en présentiel

Une étude universitaire révèle que regarder de courtes vidéos de chiens de thérapie réduit significativement le stress, avec un effet comparable à une séance de zoothérapie en personne. Ce format virtuel offre une accessibilité révolutionnaire aux bienfaits de la zoothérapie.

Il est 14h30, vous êtes coincé au bureau après une matinée éprouvante. Soudain, une collègue vous envoie une vidéo de son golden retriever qui joue dans son jardin.

Cinq minutes plus tard, vous vous sentez étrangement apaisé, comme si cette parenthèse virtuelle avait suffi à dénouer les nœuds dans votre estomac. Cette sensation familière trouve désormais une explication scientifique grâce aux travaux du professeur John-Tyler Binfet de l'Université de Colombie-Britannique et de sa collègue Christine Tardif-Williams de l'Université Brock. Leur étude montre que visionner une courte vidéo de chien produit une réduction significative du stress, comparable à une vraie séance de zoothérapie.

Pour les besoins de cette recherche, plus de 900 étudiants et 120 membres du grand public ont visionné des modules vidéo de cinq minutes mettant en scène des chiens de thérapie et leurs maîtres. Ces capsules intègrent des éléments de réflexion guidée, d'engagement visuel avec l'animal et de narration apaisante. Les participants ont complété un questionnaire de stress avant et après le visionnage pour mesurer l'impact de ces séances virtuelles.

Il s'avère que l'effet apaisant des chiens fonctionne même à travers un écran.

"Nos résultats démontrent que même lors d'une session virtuelle, on observe une réduction significative du stress chez les étudiants comme chez le grand public, quel que soit l'âge", explique le professeur Binfet, directeur du programme B.A.R. K. de l'Université de Colombie-Britannique, dans un communiqué. Au-delà de l'effet de mode, ces courtes vidéos de chiens de thérapie révolutionnent l'accès aux bienfaits de la zoothérapie. Fini les contraintes géographiques, les horaires restreints ou les longues listes d'attente.

Ces modules gratuits, disponibles 24h/24, s'adaptent à tous les emplois du temps et touchent particulièrement les personnes isolées ou réticentes à solliciter une aide psychologique classique.

"Ce format peut aussi être idéal pour les personnes qui hésitent à chercher un soutien professionnel en santé mentale", souligne le professeur Binfet. Comment expliquer cette efficacité surprenante ? Observer un chien, même à travers un écran, déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone du bien-être, tout en réduisant le cortisol, celle du stress. Une réaction chimique positive qui transforme nos écrans en outils thérapeutiques inattendus.

L'équipe de recherche envisage d'enrichir ses modules vidéo de chiens de thérapie en y intégrant des exercices de pleine conscience, afin de maximiser l'effet anti-stress de ces séances virtuelles. Dans un monde où l'accès aux soins psychologiques demeure inégal, ces courtes vidéos représentent un outil de démocratisation du bien-être, confirmant que nos liens avec les animaux transcendent les barrières physiques.

"Cette recherche renforce notre théorie selon laquelle les interventions assistées par des chiens, qu'elles soient en personne ou par visioconférence, peuvent être bénéfiques et aider les gens à réduire leur stress", conclut le professeur Binfet. De quoi donner envie de cliquer sur la prochaine vidéo de chiot qui passera dans votre fil d'actualité





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