Les Victoires de la Musique, un anniversaire sans éclat?

Les Victoires de la Musique fêtent leur 40e anniversaire cette année. Mais l'ambiance n'est pas au défilé de la gloire. L'émission, qui récompense les meilleurs artistes français, est accusée de manque d'originalité et de connivence. Des critiques s'élèvent, notamment sur la catégorie « Meilleure performance scénique » qui oppose les JO de Paris aux artistes musicaux.

Ce soir de novembre 1985, c'est dans l'intimité du Moulin Rouge que se tient la première édition des Victoires de la musique. Diffusée sur Antenne 2, ancêtre de France 2, la cérémonie se passe volontiers des services d'un Michel Drucker, puisque ce sont les artistes eux-mêmes qui jouent les maîtres de cérémonie : Daniel Balavoine inaugure l'exercice, et ce sera au tour de Renaud d'officier l'année suivante.

À l'époque, la cérémonie récompense 17 catégories, dont celle de « la meilleure pochette » ou du « meilleur disque pour enfants »... Quarante ans plus tard, les chanteurs ont été remplacés par une journaliste, Léa Salamé, et un animateur de jeux si lisse qu'on se demande s'il n'est pas en plastique, Cyril Féraud. Quant aux catégories, leur nombre a été réduit à huit, afin, semble-t-il, de ne pas trop ennuyer le téléspectateur…\« Cette cérémonie est devenue ennuyante le jour où les artistes ont perdu le pouvoir » , constate amèrement Valéry Zeitoun. Depuis le sud de la France où il réside désormais, l’ex-directeur à forte voix du label AZ (Universal), devenu producteur pour la télévision, nous fait part d'un autre détail significatif qui valide son propos : le fait que les cérémonies d’ouverture et de clôture des JO de Paris soient nommées dans la catégorie « Meilleure performance scénique » pour l’année 2024, et se retrouvent donc face à Zaho de Sagazan, Shay et Santa. En ce mois de février, vous reprendrez bien une dose d’ autosatisfecit à la sauce Thomas Jolly-Daphné Bürki ? « Les cérémonies des JO ? s'étonne Valéry Zeitoun . Elles étaient certes réussies, mais on a l’impression qu'on va nous les servir à l'envi pendant encore dix ans. Sérieusement, comment peuvent-ils placer en compétition, dans la même catégorie, un spectacle gratuit produit pour la télé et le concert payant d’un artiste ? » Une incongruité selon le producteur, qui y voit une preuve de la mainmise totale du diffuseur au détriment de l’industrie musicale. \Vincent Frèrebeau officie depuis deux ans à la direction des Victoires. Il dirige par ailleurs le label Tôt ou Tard (Vianney, Vincent Delerm…) et quand on l’interroge sur l’éternelle autocélébration de la cérémonie des JO, il est formel : « C’est moi qui ai fait ce choix, sans injonction de France Télé. Mais j’ai l’impression que quelle qu’ait pu être ma décision, de toute façon, je me serais fait défoncer… » Comment faire mieux ? Pour beaucoup de professionnels, dont Zeitoun et Frèrebeau, les cérémonies des Grammy aux États-Unis et les Brit Awards au Royaume-Uni font figure de modèles ; et bien sûr, la cérémonie des Victoires pâtit de la comparaison tant elle paraît terne face à ses concurrentes. « Les Victoires, c’est d’une froideur. On se croirait dans un salon de professionnels mais qui serait diffusé en prime time . Avec invariablement, tous les deux ans, Benjamin Biolay et Étienne Daho qui sont nommés… » , résume Mathieu Alterman, chroniqueur pop culture à Europe 1, qui remarque de surcroît que l’audience baisse d’année en année – elle n’était plus « que » de 2,1 millions de téléspectateurs en 2024 (contre 4 millions en moyenne dans les années 2000)





