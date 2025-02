Les Victoires de la Musique 2023 : Zaho, Pierre Garnier et Santa en tête de la soirée

La 40e édition des Victoires de la Musique a célébré les talents français à La Seine Musicale, avec des performances vibrantes et des récompenses prestigieuses.

La Seine Musicale a accueilli la 40e édition des Victoires de la Musique vendredi 14 février. Zaho de Sagazan, Pierre Garnier , Clara Luciani, Matthieu Chedid, Shay, Yseult et Aliocha Schneider, accompagné de sa compagne, l'artiste Charlotte Cardin, se sont succédé sur scène. Une soirée riche en émotions, diffusée en direct et animée par Léa Salamé et Cyril Féraud. Zaho de Sagazan, devenue une figure emblématique de la scène musicale française, a été sacrée artiste féminine de l'année.

« Vous me faites un bien fou. Si je peux vous faire un peu de bien avec mes chansons, j'en suis ravie. Merci beaucoup, vive l'amour, vive la musique », a-t-elle déclaré en recevant son prix, s'ajoutant à sa longue liste de Victoires. L'année dernière, elle avait dominé la compétition en remportant quatre trophées, notamment ceux de l'album et de la chanson de l'année. Gims, quant à lui, est reparti avec le prix de l'artiste masculin de l'année. Côté nouveaux talents, l'institution a célébré Solann, révélation féminine de l'année, et Yoa, révélation scénique de l'année. Pierre Garnier, finaliste de la Star Academy 2024, est devenu la révélation masculine de l'année. Artiste le plus récompensé de la soirée, il a également remporté le prix de la chanson de l'année pour son succès « Ceux qu'on était ». « C'est une première année dans la musique et c'est une année de folie », a-t-il déclaré lors de la soirée des Victoires de la musique.La chanteuse Santa a vu son album « Recommence-moi » élu meilleur album de l'année. Un opus et un trophée qu'elle a dédiés à ses parents disparus : « Un peu de vos voix est passé dans mon chant, et vous vivez un peu puisque je vous survis », a-t-elle confié au micro avec émotion. Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été élues meilleur concert de l'année tandis que le prix de la meilleure création audiovisuelle de l'année a été remis à DJ Mehdi pour « Made in France », un documentaire réalisé par Thibaut de Longeville, retraçant le parcours du compositeur et producteur DJ Mehdi, disparu en 2011. Une victoire d'honneur a été remise à Eddy Mitchell des mains d'Alain Souchon et une autre à Sylvie Vartan. Son fils, David Hallyday, lui a remis le prix, saluant une « belle artiste », « une belle personne » et une « véritable légende ». La chanteuse, qui a fait ses adieux à son public à la fin du mois de janvier, a partagé son émotion : « C'est peut-être mon dernier grand salut sur scène, mais ce n'est pas un adieu, car je sais aujourd'hui qu'une grande chanson ne s'éteint jamais vraiment. Merci du fond du cœur pour toutes ces années de plaisir qui m'ont permis de garder cette sensation enfantine que la vie n'est rien qu'un... jeu.





