Les victimes de prêtres pédophiles sont scandalisées par le maintien du secret de la confession. L'amendement qui prévoyait de lever le secret de la confession de l'église pour les crimes sexuels a été retiré de la loi post-Betharram. Les victimes de violences sont déçues par ce vote.

Les victimes de prêtres pédophiles scandalisées par le maintien du secret de la confession : "Ce silence est criminel" L'amendement qui prévoyait de lever le secret de la confession de l'église pour les crimes sexuels a été retiré de la loi post-Betharram.

Ce qui déçoit les victimes de violences. L'Assemblée vient de l'adopter. Un peu plus d'un an après le scandale qui a révélé à la France entière les abus qui ont eu lieu au sein de l'établissement privé catholique de Bétharram. Ce texte qui promet des avancées pour les enfants victimes, mais qui a finalement laissé de côté un amendement important et polémique.

Celui qui prévoyait l'obligation pour les prêtres de dénoncer les actes pédocriminels entendus en confession. Une mesure pourtant demandée par les associations de victimes d'abus sexuels dans l'église, comme celle de Guillaume Gellert. Le co-fondateur de l'association Éclats, qui rassemble les victimes de prêtres pédocriminels du diocèse de Reims (Marne), a lui-même été par un abbé dans le cadre d'une colonie de vacances. Un traumatisme qui a marqué toute sa vie.

Cette actualité le touche donc particulièrement. Comment vous réagissez à ce qui s'est produit dans l'hémicycle ? C'est-à-dire le vote de la loi dite post-Bétharram, sans inclure la mesure de remise en cause du secret de la confession, qui prévoyait sa levée lorsqu'un prêtre avait connaissance d'un acte pédocriminel. On en a parlé avec les membres de l'association, et on est très déçus.

Parce que ce silence qu'on demande aux prêtres, c'est ce qui a permis la poursuite des agressions. Il est au cœur du problème. Et leur demander de continuer à faire silence sur les informations dont ils disposent, pour moi, c'est une seconde agression, en fait. C'est criminel, et ça fait le jeu des agresseurs.

Parce qu'on ne demande pas de le lever pour tout et n'importe quoi, on parle d'actes criminels sur des enfants. Ça me fait penser au secret médical, qu'on peut lever. C'est le principe de la priorisation de l'intérêt de la victime. Et là, on ne priorise pas l'intérêt de la victime, on priorise le fonctionnement de l'institution.

Une institution qui est la première à être concernée par les violences sexuelles, puisqu'on estime à 300 000 le nombre de victimes, et qui pourtant s'exonère de la loi commune. Si j'ai connaissance d'un crime, je dois le signaler aux autorités ou je suis complice ! Et franchement, ça peut aussi mettre les prêtres dans des situations compliquées, de ne pas pouvoir révéler ces informations.

Comment la levée du secret de la confession dans les cas d'abus sexuels aurait pu vous aider ? Je fais partie de ces gens qui sont totalement amnésiques sur toute leur enfance, jusqu'à l'adolescence. Je n'avais pas compris, jusqu'à il y a deux ans, le pourquoi des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie. J'ai fait 30 ans de psychanalyse, de dépression chronique, de prise de médicaments.

S'il n'y avait pas eu un concours de circonstances, je n'aurais pas compris le sens de ma vie. Donc quand j'ai découvert un soir en fouillant internet le témoignage d'un homme qui a été mon voisin de dortoir à l'époque, , tout s'est éclairé d'un coup. Les victimes peuvent avoir une mémoire fragmentée, ou très mal en point. Et ce sont des violences qui altèrent notre perception, notre capacité de jugement.

L'agresseur crée de la confusion, instille en nous un sentiment de culpabilité. Ce qui fait qu'il est très difficile de parler. Ça fait 40 ans et j'ai encore des personnes au téléphone. Récemment, j'étais la première personne à qui elles en parlaient.

Donc cette omerta, qui a toujours été là, et qui continue aujourd'hui, elle contribue à tout ça. Lever le secret de la confession, c'est de la prévention, pour tenter d'éviter que tout cela ne se reproduise. Parce que les pervers sexuels ont toujours existé et ils seront toujours là. Vous savez, quand cela vous arrive, c'est une tornade qui passe dans votre vie.

On comprend qu'on n'est pas la source de tous nos problèmes, mais qu'on est victime. Cette tornade éparpille tout, et l'enjeu ensuite de la thérapie, c'est de glaner des éléments et de tenter de reconstituer ce qui s'est passé. Sauf qu'à Reims, on n'a pas d'archives. L'Église refuse d'inscrire dans les archives les crimes sexuels qu'ont commis les prêtres, même ceux qui sont décédés.

On parle des crimes qui ont été reconnus par l'INIRR . Elle refuse de donner les noms. C'est aux associations de faire le travail de mémoire. Non seulement les victimes sont freinées dans leur reconstruction, mais ça veut dire que, dans 50 ans, les petits-enfants qui veulent savoir si leur grand-père a été victime, parce qu'on sait que les abus sexuels sont des traumatismes qui traversent les générations, ils n'auront aucun document.

Si on n'entretient pas la mémoire, si on ne raconte pas l'histoire, ça recommence. Pour moi, l'église n'a pas encore fait le quart du travai





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