Les œuvres de la pop culture, une source de prénoms tendance

Les autrices d'un ouvrage consulté par L'Officiel des prénoms 2025 expliquent comment les films, séries et Romans d'avant-garde ont contribué à créer des tendances en matière de prénoms en France, en expliquant comment des personnages fictifs d'un monde imaginaire peuvent propulser des prénoms à la surprise générale dans les classements de l'Insee.

Trouver le prénom parfait, c'est souvent une odyssée. On feuillette des listes interminables, on teste des sonorités, on imagine le futur adulte... Et puis, parfois, c'est une scène de film, un personnage de série ou un héros de roman qui fait surgir l'évidence.

Vous n'êtes pas seuls : depuis des décennies, les œuvres de la pop culture influencent profondément les choix des parents français. Dans L'Officiel des prénoms 2025 (Stéphanie Rapoport & Claire Tabarly Perrin, Éditions First), les autrices analysent avec précision ce phénomène fascinant : comment un feuilleton télévisé, un blockbuster ou une saga littéraire peut propulser un prénom du néant absolu jusqu'au sommet des classements de l'Insee.

La preuve par dix avec ce top des prénoms les plus marquants, tous inspirés de l'univers culturel





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