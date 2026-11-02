Les Ulysses : Émilie Sauvaget présente la prévention du suicide à Québec

Émilie Sauvaget expose le dispositif Les Ulysses au Grand forum de Lévis. Cette approche narrative vise à réduire les risques suicidaires par le témoignage et l'effet Papageno.

Le lundi deux novembre deux mille vingt-six, la psychologue Émilie Sauvaget a pris la parole au Centre des congrès de Lévis, près de Québec. Elle y présentait son initiative " Les Ulysses " lors de l'ouverture du Grand forum de la prévention du suicide organisé par l'Association québécoise de prévention du suicide. Cette intervention marquait un moment clé pour diffuser une méthode innovante visant à anticiper les crises suicidaires.

Une approche clinique fondée sur le récit

Le projet " Les Ulysses " repose exclusivement sur les témoignages directs de personnes ayant survécu à une crise suicidaire. Il utilise la métaphore du long voyage d'Ulysse pour rendre accessible et sensible la compréhension de cette épreuve. Le support principal est un livret illustré publié le dix septembre deux mille vingt-cinq, contenant dix planches de bande dessinée.

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Ces récits visuels associent les expériences vécues des témoins aux mythes homériques. Cette démarche s'inscrit dans le champ de la médecine narrative, développée par Rita Charon. L'objectif est d'enrichir la relation de soin en comprenant mieux l'expérience subjective de la souffrance.

Un parcours scientifique rigoureux et engagé

Émilie Sauvaget est psychothérapeute et coordinatrice territoriale pour la promotion de la santé mentale dans le nord de la Charente-Maritime. Elle travaille au sein du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis. Son parcours académique est remarquable, mêlant psychologie, philosophie, droit et sciences criminelles.

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Elle a intégré la première promotion du master de psychopathologie à Poitiers. Sa thèse de doctorat explorait la subjectivité carcéralisée et les actes suicidaires dans les prisons. Ses recherches l'ont conduite à étudier la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et d'autres établissements pénitentiaires.

Des données statistiques alarmantes et concrètes

En deux mille onze, le taux de suicide dans l'administration pénitentiaire était supérieur de quinze pour cent cinq à celui des policiers. Il dépassait également de trente et un pour cent celui de la population générale. Ces chiffres ont motivé sa volonté de traiter ces questions avec une grande rigueur.

En deux mille vingt-quatre, huit mille sept cent quarante quatre personnes se sont suicidées en France. Soixante-quinze pour cent d'entre elles étaient des hommes. Ces statistiques soulignent l'urgence de mettre en place des dispositifs de prévention efficaces et ciblés.

L'effet Papageno et les prochaines étapes

La stratégie de " Les Ulysses " s'appuie sur les travaux de Thomas Niederkrotenthaler relatifs à l'effet Papageno. Des études publiées en deux mille dix et deux mille vingt-deux montrent que les récits médiatiques d'espoir réduisent les idées suicidaires. Ce principe guide la sélection des témoignages partagés.

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Un appel à témoignages lancé en février deux mille vingt-quatre lors de la Journée nationale du suicide avait recueilli cent cinquante participations à La Rochelle. Sept autres témoignages sont actuellement en attente de validation pour enrichir le corpus.

Les productions audiovisuelles sont tournées par Jérôme Laniau et scénarisées par Vittorio Principe. Le projet continue de développer ce mécanisme de prévention basé sur la résilience et le partage d'expériences authentiques.