Les trois points, la clé de la victoire dans la finale NBA

Les Spurs et les Knicks se disputent la finale NBA et les trois points semblent être la clé de la victoire. Les Spurs se sont qualifiés pour la finale grâce à leur tir de loin, mais les Knicks ont réussi à les dépasser dans ce domaine.

La finale NBA est à l'orée et les trois points semblent être la clé de la victoire. Les Spurs se sont qualifiés pour la finale grâce à leur tir de loin , mais les Knicks ont réussi à les dépasser dans ce domaine.

Le match 2 se déroulera ce soir à San Antonio et les Spurs devront ajuster leur stratégie pour limiter les performances de Brunson et Karl-Anthony Towns. Les fans des Knicks sont sur le pont et les Spurs doivent montrer leur force pour remporter la victoire. La fatigue pourrait être un problème pour les Spurs, mais ils ont trois jours pour se récupérer avant le match 4.

Les Spurs sont encore favoris de la finale, mais les Knicks ont prouvé qu'ils pouvaient les battre. Les Spurs devront montrer leur force pour remporter la victoire et se qualifier pour la finale





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