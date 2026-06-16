Les trois points de Daniel et Flo après la victoire des Bleus face au Sénégal

Dans l'After Foot, Daniel Riolo et Florent Gautreau analysent la victoire de l'équipe de France contre le Sénégal. Daniel met en avant Kylian Mbappé, Flo souligne la prestation d'Olise. Ils plaident pour un retour à trois milieux, mais Jean-Louis Tourre n'est pas d'accord.

Au lendemain de la victoire des Bleus contre le Sénégal , l'émission After Foot sur RMC a consacré une large partie de son temps d'antenne à analyser la performance de l'équipe de France.

Daniel Riolo et Florent Gautreau, figures emblématiques de l'émission, ont livré leurs trois points principaux après ce match disputé le 16 juin. Pour Daniel, le grand bonhomme du match est sans conteste Kylian Mbappé, qui a une nouvelle fois fait la différence par sa vitesse et sa technique. Selon lui, le capitaine des Bleus a porté l'équipe vers la victoire, notamment en seconde période.

Florent, quant à lui, a mis en avant la prestation d'Olise, le jeune milieu offensif, qui a apporté de la créativité et de la justesse dans le jeu tricolore. Il a souligné que son entrée en jeu a changé la physionomie de la rencontre. Les deux chroniqueurs ont également insisté sur la nécessité de revenir à un système à trois milieux de terrain pour solidifier l'entrejeu et mieux contrôler les matches.

Cependant, Jean-Louis Tourre, également présent dans le débat, a exprimé son désaccord, estimant que le problème ne venait pas du schéma tactique mais plutôt de l'attitude des joueurs en première période. Il a rappelé que les Bleus ont été catastrophiques durant les 45 premières minutes, avec un manque d'engagement et de cohésion. Le retour à la simplicité en seconde période a permis de réveiller l'équipe, selon Jean-Louis, qui a salué le coaching du sélectionneur.

Ce match amical a révélé les forces et les faiblesses de l'équipe de France à quelques semaines des prochaines échéances internationales. L'After Foot, qui fête ses 20 ans cette saison, a proposé un débat passionné où chacun a défendu ses arguments avec conviction. Les auditeurs ont pu entendre des analyses pointues sur le jeu, la tactique et l'état d'esprit des joueurs. Les discussions ont également porté sur la gestion de l'effectif et les choix à venir pour Didier Deschamps.

Cette émission, véritable institution du football français, continue de rassembler les passionnés autour de débats animés et d'invités de prestige. Les soirées de match, l'After Live prend le relais avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, offrant une couverture en direct des rencontres. Pour cette saison anniversaire, de nombreuses surprises sont prévues, notamment avec la Génération After animée par Nicolas Jamain, composée de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission. Cette nouvelle formule promet des échanges riches et variés.

En deuxième partie de soirée, la version originelle de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre continue de séduire les fidèles du dimanche au jeudi. Les vendredis et samedis, c'est Carine Galli qui prend les commandes. Dans ce contexte, les analyses de Daniel et Flo sur le match France-Sénégal ont trouvé un écho particulier. Leur plaidoyer pour un retour au 4-3-3 ou au 4-2-3-1 avec trois milieux de terrain a suscité un débat intense.

Jean-Louis a contre-argumenté en disant que le système actuel n'était pas en cause, mais que les joueurs devaient faire preuve de plus de rigueur et de détermination. Il a cité l'exemple de la première mi-temps où les Bleus ont été dominés dans l'entrejeu, pas par manque de joueurs mais par manque d'impact. Cette opposition de points de vue illustre la richesse des discussions dans l'After Foot.

Au-delà de la tactique, les chroniqueurs ont également évoqué l'état de forme des joueurs et l'importance de la préparation physique. Olise a été salué pour son aisance technique et sa vision du jeu, tandis que Mbappé a été encensé pour son leadership et sa capacité à faire basculer un match. Les trois points de Daniel et Flo ont ainsi permis de mettre en avant les aspects positifs et les axes d'amélioration des Bleus.

Le débat s'est conclu sur une note d'optimisme pour la suite de la saison, avec l'espoir que l'équipe de France corrige ses erreurs et continue de progresser. L'After Foot, avec ses 20 années d'existence, reste une référence incontournable pour tous les amateurs de football





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