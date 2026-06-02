Les tresses les plus tendance de l'été 2026

Découvrez les tendances tresses les plus fortes de l'été 2026 et comment les réaliser simplement et rapidement chez soi.

La tresse n'a pas dit son dernier mot… loin de là. Pour la saison estivale, elle se réinvente en version plus souple, plus libre et surtout infiniment désirable.

Entre twists romantiques, effetset inspirations Y2K, elle s'impose comme le terrain de jeu capillaire le plus stylé de l'été 2026. Voici les tresses les plus désirables du moment et surtout, comment les réaliser sans prise de tête. La tresse plaquée s'impose une nouvelle fois comme la coiffure incontournable de l'été : aussi pratique que désirable, elle protège les cheveux du soleil, du chlore, du sel et de la chaleur.

Les versions les plus en vogue de l'été 2026 se réalisent rapidement, avec un rendu travaillé sans effort, confirme Emma Guerri, coiffeuse Saint Algue, experte en attaches et membre de l'équipe coiffure des Miss France. Mais si la tresse semble évidente, elle n'est pas toujours si simple à réinventer. Entre les classiques trop vus et revus et le manque d'inspiration, le risque est grand de tourner en rond.

Emma Guerri nous dévoile les tendances tresses les plus fortes de l'été 2026… et surtout comment les réaliser simplement et rapidement chez soi. Pour le printemps/été 2026, on observe un vrai retour des tresses torsadées et des attaches plus souples, avec des coiffures qui jouent sur le mouvement et la texture. Les couettes tressées de Diane Kruger ont fait sensation lors de la 79e édition du Festival de Cannes en mai dernier.

Pour l'été, l'ideal reste la tresse plaquée, très présente sur les réseaux sociaux. Elles sont parfaites pour l'été et la plage, car elles permettent de rester coiffée toute la journée, même après une baignade, rappelle la coiffeuse. Emma Guerri recommande l'application au préalable d'une huile capillaire ou d'une brume protectrice pour préserver la fibre capillaire tout en préparant une belle texture naturelle au moment de détacher les tresses.

Pendant Miss France, c'est d'ailleurs une astuce que nous utilisons régulièrement sur les candidates, notamment lors des shootings en maillot de bain. Nous tressons et plaquons les cheveux afin de créer une coiffure qui reste impeccable malgré le vent et l'air marin. Le secret d'une belle tresse épi est de bien serrer le départ. Commencez par réaliser une queue-de-cheval.

Divisez-la ensuite en deux sections égales. Prenez une fine mèche extérieure du côté droit et passez-la dans la section gauche, puis faites la même chose de l'autre côté. Répétez jusqu'aux pointes. Inspiré du chignon ballerine, le chignon torsadé joue sur une allure à la fois graphique, romantique et subtilement travaillée.

Facile à adopter en version bohème légèrement relâchée, il peut aussi se transformer en réaliser une tresse classique sur toute la longueur puis enroulez-la sur elle-même pour former un chignon bas. Fixez avec des épingles discrètes. Desserrez légèrement certaines mèches pour un effet plus aérien et naturel. Clin d'œil assumé aux années 2000, le double bun tressé s'impose comme la coiffure fun et graphique de l'été, idéale pour les festivals.

Séparez les cheveux en deux sections égales. Réalisez deux tresses basses ou hautes selon le style souhaité. Enroulez ensuite chaque tresse sur elle-même pour former deux buns et fixez avec des épingles. Laissez quelques mèches autour du visage pour un fini plus moderne et Légère et discrète, la tresse en plume se positionne au sommet des coiffures chics.

Elle donne ce raffinement discret tout en restant très travaillé. Sur cheveux démêlés, lissés et séchés, rassemblez les cheveux à l'arrière et réalisez une tresse épi. Desserrez progressivement les mèches pour créer un effet plume





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