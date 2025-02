Les Très Riches en France: Un Portrait de Leurs Patrimoines et Revenus

Cette étude explore les caractéristiques des très hauts patrimoines (THP) et très hauts revenus (THR) en France, représentant les 0,1% les plus aisés. Elle examine leur patrimoine, leurs revenus, leurs sources de revenus et leurs profils démographiques.

La nomenclature les appelle les THP pour 'très hauts patrimoines' ou THR pour 'très hauts revenus'. Ils représentent les 0,1% les mieux dotés, en termes soit de patrimoine soit de revenu. Une étude récente de la DGFIP a tenté de faire une cartographie de ces Français les plus aisés en retraçant notamment leur trajectoire depuis deux décennies. Déjà combien sont-ils ces foyers du top 0,1%? Si on prend le patrimoine, ils sont 40.700.

Pour entrer dans ce club privé, il faut posséder au moins 2,7 millions d'euros (immobilier et placements financiers cumulés). Le patrimoine moyen détenu par ces très riches était en 2016 de 10,2 millions d'euros. Il n'y a pas d'estimation plus récente depuis la transformation de l'ISF en IFI, qui ne porte que sur l'immobilier. Mais ce patrimoine moyen avait quasiment doublé entre 2003 et 2016, passant de 5,3 millions d'euros à plus de 10 millions.Différence notable avec le reste de la population, le patrimoine des très riches ménages est très majoritairement mobilier (placements financiers, parts dans des entreprises...), à hauteur de 79% en 2016 contre seulement 21% pour l'immobilier. Alors que la pierre est largement majoritaire dans le patrimoine des Français. Depuis 2017, on ne peut donc mesurer que l'évolution du patrimoine immobilier. Celui des très riches a progressé en moyenne de 18% pour atteindre une moyenne de 4,6 millions d'euros en 2002. Mais celui des autres foyers, précise la DGFIP, a toutefois davantage progressé (+27%) et s'établit à 250.000 euros en moyenne.À partir de 463.000 euros par an Penchons nous maintenant sur les THR, c'est à dire les 0,1% des ménages les mieux rémunérés. Ils sont donc 40.700 puisqu'il s'agit du même pourcentage de la population totale. Le seuil d'entrée dans cette catégorie était, en 2022, un revenu annuel de 463.000 euros. Mais le revenu moyen de ces 0,1% était bien plus élevé, à 1,03 million d'euros (contre 32.000 euros en moyenne pour les autres foyers). Une des caractéristiques marquantes pour les foyers THR est la multiplicité de leurs sources de revenus (capitaux mobiliers, traitements et salaires, pensions et retraites, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers), tandis que pour 90% de la population les revenus sont constitués de traitements et salaires et de pensions et retraites. Sur une vingtaine d’années (de 2003 à 2022), l’étude observe une augmentation plus rapide des revenus pour les foyers THR que pour les autres foyers (+119% contre +46%). Les variations, surtout liées aux évolutions législatives, sont plus impactantes pour les revenus les plus élevés qui ont vu leur imposition baisser, notamment grâce au prélèvement foraitaire unique dit 'flat tax', mis en place en 2018. À noter cependant que les revenus de ces Français très aisés, s'ils ont fortement augmenté sur une longue période, sont aussi bien plus sensibles aux chocs conjonturels. Ils avaient ainsi baissé de 8,5% en 2009 avec la crise des subprimes et de 6,4% en 2012 lors de celle des dettes souveraines.76% des hauts patrimoines ont plus de 61 ans Lorsqu'on fait le total de ce deux catégories très aisées, on arrive au nombre de 74.500 foyers. À noter que les très riches en patrimoine et les très riches en rémunération sont deux catégories étonnamment hermétiques. Seuls 6.900 foyers sont dans les deux groupes, soit à peine 9% du total. Car ce sont des profils assez différents pour la plupart. Ainsi les très hauts patrimoines sont bien plus âgés: 76% ont plus de 61 ans. Pour les très hauts revenus, les seniors ne représentent que 32%. Soit un ratio assez proche de la moyenne des autres foyers (34% ont plus de 61 ans). Ce qui les rapproche en revanche et les distingue du reste de la population, c'est leur statut matrimonial. La très grande majorité des foyers très aisés sont mariés, soit 69%. Ils sont 74% pour les très hauts revenus et 65% pour les très haut patrimoines. Les très aisés ne sont que rarement célibataires ou divorcés (16% du total) alors qu'ils représentent la très grande majorité des autres foyers (58%).





