Les travaux d'aménagement de l'avenue Vigan-Braquet à Bagnols-sur-Cèze avancent bien

Les travaux de réaménagement de l'avenue Vigan-Braquet à Bagnols-sur-Cèze, lancés le 14 octobre dernier, progressent conformément au calendrier. Le chantier se concentre actuellement sur la réfection des réseaux humides, une étape essentielle pour moderniser les infrastructures souterraines. Des pistes cyclables, des trottoirs aux normes PMR et de nouveaux arbres seront également plantés. Des ralentisseurs seront installés pour apaiser le trafic et la limitation de vitesse passera à 30 km/h.

Les travaux de ré aménagement de l'avenue Vigan-Braquet à Bagnols-sur-Cèze, lancés le 14 octobre dernier, progressent « conformément au calendrier » selon la municipalité. Le chantier se concentre actuellement sur la réfection des réseaux humides (eaux pluviales, assainissement et distribution d'eau potable), « une étape essentielle pour moderniser les infrastructures souterraines et éviter les dégradations futures ». « La circulation reste sécurisée pendant toute la durée des travaux.

Tout a été pensé pour éviter les nuisances et préserver la mobilité des riverains et des usagers », explique le maire Jean-Yves Chapelet. 28 nouveaux arbres remplaceront les pins existants.La première phase, qui touche bientôt à sa fin, marque « une étape clé dans ce projet structurant destiné à améliorer la sécurité et la fluidité des mobilités ». Une piste cyclable continue de trois mètres de large reliant le bas et le haut de l'avenue est en cours d'aménagement tout comme des trottoirs aux normes PMR (personnes à mobilités réduites). Vingt-huit arbres, dont des frênes d'Arizona et des micocouliers, seront plantés prochainement pour remplacer les vingt et un pins qui ont dû être retirés « en raison des dommages causés par leurs racines sur les réseaux ».Des ralentisseurs seront installés pour « apaiser le trafic » et la limitation de vitesse passera de 50 à 30 km/h sur toute l'avenue. Dès les vacances de Pâques, des ralentisseurs seront installés à « des points stratégiques », notamment à hauteur du chemin des Écoliers et de la rue du Caporal-Gayte, « un secteur particulièrement fréquenté par les élèves et les familles ». « Les riverains nous font souvent part de leur inquiétude face aux vitesses excessives constatées sur cet axe », indique Philippe Berthomieu, adjoint aux travaux et à l’urbanisme. Le coût global du chantier s'élève à 1,2 million d'euros, dont 57 % financés par l'État, la Région et l'Agglomération du Gard rhodanien via les fonds de concours. « À terme, ce quartier aura été totalement repensé pour répondre aux attentes des habitants et des usagers du secteur », conclut le maire. La livraison complète des travaux est prévue pour juin 2025.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bagnols-Sur-Cèze Travaux Aménagement Avenue Vigan-Braquet Circulation Sécurité Mobilités Pistes Cyclables Trottoirs Ralentissement Limitation De Vitesse

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les lycéennes de Bagnols-sur-Cèze se lancent dans les WorldSkills 2025Le lycée professionnel privé Sainte-Marie de Bagnols-sur-Cèze accueille les premières épreuves des sélections Occitanie des WorldSkills 2025. Trois lycéennes du lycée se mesurent à trois autres lycéennes du lycée professionnel Pardailhan de Pau dans des mises en situation d'aide à la personne.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Rugby Club Bagnols Marcoule : Un Week-end chargé pour les JeunesAlors que les seniors du Rugby club Bagnols Marcoule ont encore une semaine pour se préparer à leur prochaine rencontre, les jeunes seront majoritairement en action ce week-end. Les cadets, deuxième équipe engagée en compétition pour le RCBM, retournent aux Rives d’Orb pour le match retour. Les plus jeunes, en école de Rugby, sont aussi en tournoi ce samedi. Les minimes se rendent à Jacou et les poussins vont aux Angles. Les mini-poussins, âgés entre 6 et 8 ans, accueillent leur deuxième tournoi de la saison sur le stade Saint-Exupéry.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »