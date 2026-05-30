Les traitements psychotropes et la chaleur : un danger méconnu

Les traitements psychotropes tels que les antidépresseurs, le lithium et les antipsychotiques peuvent réagir mal aux fortes températures, entraînant des problèmes de déshydratation, de sédation et d'effets secondaires.

Depuis une semaine, la France suffoque sous une vague de chaleur aussi intense que précoce. Les autorités multiplient les messages de prévention à destination des personnes âgées, des enfants en bas âge ou des femmes enceintes, particulièrement vulnérables aux températures élevées.

Mais une autre population est aussi à risque : Certains traitements psychotropes comme les antidépresseurs, le lithium ou les antipsychotiques, réagissent mal aux fortes températures. Un danger encore méconnu, alors même que les épisodes de chaleur extrême sont de plus en plus fréquents. Les patients qui prennent ces médicaments sont particulièrement vulnérables à la chaleur.

Les traitements psychotropes peuvent perturber la thermorégulation, ce qui peut entraîner des problèmes de déshydratation, de sédation et d'effets secondaires tels que la fatigue et les tremblements. Les antidépresseurs peuvent également augmenter la transpiration tout en diminuant la perception de la soif, ce qui favorise la déshydratation. D'autres antidépresseurs, appelés tricycliques, limitent la transpiration et augmentent ainsi le risque de coup de chaleur. La chaleur pourrait également causer une baisse d'efficacité des médicaments.

Il est difficile de savoir si le traitement est vraiment moins efficace ou si la baisse de moral est liée à la chaleur qui peut aggraver la santé mentale. Les causes physiologiques, la baisse de la vie sociale, la moindre activité physique et la perturbation du sommeil sont autant de facteurs de risque. La canicule augmente l'anxiété et le risque suicidaire.

Il est important de consulter un médecin si l'on ressent des symptômes tels que une forte baisse de moral, des nausées, vomissements, vertiges et maux de tête. Afin de réduire au maximum ces risques, il est conseillé de ralentir le rythme, de rester au frais, de ne pas s'exposer au soleil ou de s'en protéger au maximum





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