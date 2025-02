Les tortues caouannes, des navigateurs exceptionnels grâce à leur sens magnétique

Une nouvelle étude révèle que les tortues caouannes possèdent un système d'orientation complexe basé sur la mémorisation de cartes magnétiques, leur permettant de se repérer avec précision dans les océans.

Une nouvelle étude américaine révèle que les tortues caouannes, capables de se souvenir parfaitement de la cartographie de leurs lieux favoris pour la ponte ou la nourriture, utilisent un système d'orientation sophistiqué. Ces tortues marines, mesurant en moyenne 90 centimètres pour 80 à 200 kilos, parcourent les océan s en s'aidant des courants et possèdent un véritable compas interne, leur permettant de mesurer les variations des lignes du champ magnétique terrestre.

Comme de nombreux autres animaux migrateurs, des poissons comme le saumon ou le requin-marteau tiburo, les tortues caouannes peuvent dresser une carte magnétique de leurs endroits de prédilection, essentiels pour la reproduction, la ponte, l'alimentation ou l'abri saisonnier. Elles utilisent l'intensité du champ magnétique ainsi que l'inclinaison spécifique de la ligne de champ par rapport à la surface. L'étude, menée par Kayla Goforth de l'Université de Caroline du Nord et ses collègues, apporte une « preuve directe qu'un animal peut apprendre et se souvenir de la signature magnétique naturelle d'une zone géographique ». Les chercheurs ont utilisé des jeunes tortues caouannes, une espèce considérée comme menacée et protégée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, tenues captives dans des bassines. Les tortues ont été placées sur une plateforme équipée d'un système de bobines magnétiques reproduisant l'intensité et l'inclinaison spécifiques du champ magnétique terrestre d'un endroit dans l'océan Atlantique. Pendant deux mois, les jeunes caouannes ont été conditionnées avec une alternance quotidienne entre deux endroits, situés par exemple sur la côte nord-américaine et dans le golfe du Mexique, toujours nourries dans le même lieu. Les chercheurs ont ensuite observé leur comportement en l'absence de nourriture, notamment leur « danse des tortues », où les jeunes tortues attendaient leur pitance en se dressant juste sous la surface de l'eau, bouche ouverte, avec des mouvements rapides de nageoires, voire en faisant la toupie. Privées de nourriture, les jeunes tortues ont su diriger vers l'endroit où elle serait distribuée, et l'ont signalé en y dansant avec plus d'enthousiasme que dans l'autre. Un résultat fournissant une « preuve solide » que l'animal peut « apprendre les signatures magnétiques de zones géographiques spécifiques », et s'en souvenir au moins quatre mois après la période de conditionnement.Les mécanismes à l'œuvre restent cependant indéterminés. Une hypothèse repose sur la capacité de l'animal à détecter l'influence du champ magnétique sur une réaction électronique entre certaines molécules excitées par la lumière. Un mécanisme de magnétoréception chimique que l'on sait perturbé par l'émission d'un champ d'ondes radio. Or les jeunes tortues de l'expérience n'ont pas été perturbées le moins du monde par cette émission de fréquence radio dans l'expérience de la carte, en se mettant à danser là où il fallait. En revanche, une expérience d'orientation impliquant leur compas n'a pas donné des résultats aussi probants. Les jeunes tortues nées en Floride font habituellement un grand tour de l'Atlantique Nord en passant près des côtes africaines avant de s'en retourner, en utilisant les courants, vers les eaux nord-américaines. Dans un grand bac mimant les conditions magnétiques que l'on trouve au Cap Vert, elles se sont bien orientées vers l'ouest et l'Amérique. Mais sous l'influence d'une émission de radiofréquence, elles se sont dispersées un peu n'importe où. Conclusion de l'étude, une « hypothèse de travail raisonnable est que le sens du compas repose sur une magnétoréception chimique, alors que le sens de la carte repose sur un mécanisme alternatif »





