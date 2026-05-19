Les tiques : un danger silencieux sous les herbes hautes

La maladie de Lyme, causée par des piqûres de tiques, peut entraîner des symptômes douloureux et invalidants. Les tiques sont particulièrement actifs entre mai et juillet, et 90 % des piqûres surviennent lors d'activités banales, comme les jardins ou parcs urbains. La prévention est essentielle, avec des vêtements couvrants et des gestes simples pour éviter les morsures.

Avec les premiers rayons de soleil, l'envie de nature reprend le dessus. Mais sous les herbes hautes, un danger silencieux guette : les tiques. Entre mai et juillet, leurs piqûres explosent, touchant randonneurs du dimanche comme jardiniers aguerris.

France Lyme tire la sonnette d'alarme : dans 6 à 20 % des cas, une piqûre peut mener à un Lyme long, une maladie douloureuse et invalidante. Une menace qui impose d'adopter les bons réflexes sans céder à la panique, comme le souligne le Dr Gérald Kierzek : 'Pas de panique excessive, mais une vigilance active, particulièrement dans les zones rurales et boisées'. Quand les tiques frappent : la période rouge du printemps à l'ét





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Lyme Disease Tick Prevention Symptoms Treatment

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