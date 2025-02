Les Thérapies Manuelles : Un Guide Complet

Découvrez tout sur les thérapies manuelles populaires comme la kinésithérapie, l'ostéopathie et la chiropraxie, ainsi que leurs bienfaits pour la santé. Cet article explore les différentes techniques, leurs applications et les cas où elles peuvent être bénéfiques. De la prise en charge de la douleur au cou aux infections respiratoires chez les nouveau-nés, en passant par les problèmes de posture et la paralysie de Bell, découvrez les solutions offertes par ces thérapies manuelles alternatives.

Kinésithérapie , ostéopathie , chiropraxie, ergothérapie … les thérapies manuelles font aujourd'hui le grand succès. Ces indications sont à la fois préventives et thérapeutiques. Découvrez l'essentiel sur ces techniques ainsi que les vertus des massages bien-être. Les douleurs au cou, ou cervicalgies, sont des plaintes fréquentes. Elles peuvent avoir de nombreuses causes : arthrose du cou, torticolis, entorse cervicale, suites de traumatismes...

Face à la douleur et à la raideur souvent induite, des solutions permettent de calmer les symptômes et de retrouver une liberté de mouvements. La scoliose correspond à une déviation permanente de la colonne vertébrale. La cause est souvent inconnue, elle est parfois la conséquence d'une autre maladie ou d'une malformation. La prise en charge pluridisciplinaire permettra de mettre en place un traitement adapté à chaque patient. La bronchiolite est une infection virale très contagieuse qui touche les bronchioles (les petites bronches). Cette affection concerne les nourrissons et les jeunes enfants, avec un pic entre 2 et 8 mois. Doctissimo fait le point sur la bronchiolite, les signes de la maladie et les traitements prescrits. La microkinésithérapie est une méthode manuelle de soins qui vise à détecter les tensions et à redonner à l’organisme les moyens de “ s’auto-réparer ”. Cette technique thérapeutique couvre de nombreuses pathologies. Explications avec Mathieu Bonhomme, président de l’association Microkiné France. Aussi appelée Physiothérapie Globale des Chaînes Myofasciales, la méthode Mézières est une méthode de rééducation kinésithérapique proposant une approche de l’individu dans son ensemble. En quoi consiste-t-elle ? Quelles sont ses indications ? Qui peut la pratiquer ? Les réponses de Béatrice Freyssinet Enjalbert, kinésithérapeute et présidente de l’Association Mézièriste Internationale de Kinésithérapie (AMIK). Avoir mal au dos est extrêmement banal. Mais face à cette douleur, comment réagir ? Attendre ou prendre rendez-vous chez son kinésithérapeute ou son ostéopathe ? Certains courent d'un spécialiste à l'autre, sans trouver de soulagement durable. A qui faut-il s'adresser parmi la multitude de spécialistes qui s'intéressent à nos vertèbres si sollicitées par la vie moderne ? Mis en lumière au milieu du 20è siècle par la médecin rhumatologue du président américain John F Kennedy, les trigger points sont des nœuds musculaires qui se forment dans la fibre musculaire et occasionnent des douleurs ou irradiations nerveuses. Encore relativement peu connus en France, ils font partis de la pratique kinésithérapique classique dans les pays anglo-saxons, ainsi qu’en Suisse et en Espagne. A quoi sont-ils dus ? Comment les prendre en charge ? Quelle prévention ? Les réponses de Benjamin Bolla, kinésithérapeute formé aux trigger points. La kinésithérapie respiratoire est une technique pour désencombrer les bronches chez les enfants ou chez les adultes. Dans quels cas est-elle indiquée ? Quelles sont les techniques utilisées ? Les réponses avec Doctissimo. Si l’étude de la posture et son équilibration à l’aide de différentes techniques d’adaptation existent depuis des décennies, le concept de Posturologie est né au milieu des années 80. Cette méthode non conventionnelle à l’approche Holistique rencontre de plus en plus de succès. Dans quels cas consulter un Posturologue ? Comment se déroule une séance ? Les réponses de Jérémie Madonna, kinésithérapeute et Posturologue à Toulouse. La paralysie de Bell est la plus fréquente des paralysies du visage. D’apparition brutale, cette paralysie faciale est due à une réactivation du virus de l’herpès qui vient infecter le nerf facial. Nelly Darbois, kinésithérapeute à domicile en Savoie*, nous décrit les symptômes, les causes et les traitements indiqués dans la paralysie de Bell. La psycho bio acupressure est une forme d'acupuncture mais sans aiguilles. Créée par le Dr Pierre Noël Delatte (décédé en 2012), cette technique est aujourd’hui perpétuée et enseignée par l’Institut Delatte. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la PBA avec Fairouz Rouzaud, praticienne PBA et directrice des études et de la formation de l’Institut Delatte. Comment venir à bout de ce mal de dos chronique ? Si les manipulations ne semblent plus vous soulager, sachez qu'une technique héritée de la médecine chinoise offre aujourd'hui une alternative : l'acupression. Très douloureuses et handicapantes, les lombalgies aiguës et les sciatiques sont des causes très fréquentes d'accidents du travail. Si le repos et les médicaments anti-inflammatoires sont le plus souvent indiqués, la médecine manuelle ostéopathique peut elle aussi permettre de soulager les douleurs et d'éviter les récidives. A l'occasion du 6e congrès de la Société française de médecine manuelle orthopédique et ostéopathique (SOFMMOO), Doctissimo fait le point sur les recommandations officielle





doctissimo / 🏆 78. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kinésithérapie Ostéopathie Chiropraxie Ergothérapie Massage Douleur Au Cou Scoliose Bronchiolite Microkinésithérapie Méthode Mézières Trigger Points Kinésithérapie Respiratoire Posturologie Paralysie De Bell Psycho Bio Acupressure Acupression Lombalgies Sciatiques

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »