La Ville de Saint-Malo va reprendre la gestion de l'Hermine et du Chateaubriand à partir du 1er janvier prochain. Les huit salariés actuellement en poste seront proposés de nouveaux contrats de droit public. Un nouveau directeur sera recruté à l'issue du Conseil.

Les théâtres de Saint-Malo retournent dans le giron de la Ville après 9 ans de délégation au privé. Le gérant actuel a connu 15 mois de redressement judiciaire.

Le Conseil municipal a voté à l'unanimité pour la remunicipalisation des théâtres de Saint-Malo. La Ville de Saint-Malo va reprendre la gestion de l'Hermine et du Chateaubriand à partir du 1er janvier prochain. Les huit salariés actuellement en poste seront proposés de nouveaux contrats de droit public. Un nouveau directeur sera recruté à l'issue du Conseil.

Cette décision n'est pas une surprise en soi, car le délégataire actuel, la société Culture et Avenir, a frôlé la catastrophe financière. Il a fallu passer par 15 mois de redressement judiciaire, une réduction de la masse salariale, deux grandes dates annulées et un paiement du passif échelonné sur dix ans pour sauver les meubles.

Les élus ont estimé que l'ambition artistique et culturelle du délégataire était là mais qu'elle s'est heurtée à un contexte économique défavorable et de mauvais choix de gestion. Le retour à une régie directe semblait inéluctable du côté de la mairie. Le changement n'entraînera pas d'interruption du service et sera sans impact pour les usagers. La saison 2026/2027 sera très prochainement dévoilée et le public a toujours été là.

La gestion et la programmation des théâtres vont bien au-delà de la simple diffusion de spectacles. La Ville souhaite faire de ce nouveau mode de gestion une opportunité pour réaffirmer son engagement en faveur de la diffusion théâtrale, du soutien à la création et de l'accompagnement des acteurs culturels locaux, au cœur de son identité culturelle





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