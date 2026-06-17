Les Théâtres de Gascogne célèbrent une saison 2025-2026 stable et en expansion, notamment avec le succès du festival Gasc'On Tour

Bilan positif pour les Théâtres de Gascogne qui ont présenté les résultats de la saison 2025-2026. Malgré des indicateurs stables, l'information met en avant la forte croissance du festival itinérant Gasc'On Tour et le lancement réussi de la Fête de la fabrique, affirmant que l'excellence culturelle n'est pas l'apanage des grandes métropoles.

Les Théâtres de Gascogne, structure culturelle de l'agglomération de Mont-de-Marsan, ont dressé le bilan de la saison 2025-2026 lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 10 juin 2026.

En présence de Frédéric Dutin, maire de Mont-de-Marsan et président de l'Agglomération, et de Bernadette Young, vice-présidente, ainsi que de l'équipe de direction, l'institution a présenté les résultats d'une année marquée par la mise en œuvre du projet "Théâtres de Gascogne, l'audace culturelle !

", financé par l'État pour la période 2025-2028. Les chiffres sont globalement stables par rapport à la saison précédente, avec 47 spectacles programmés, 118 représentations, 15 478 billets émis et un taux de remplissage constant de 84%. Frédéric Dutin a souligné que cette attribution d'État n'est pas symbolique mais traduit un travail de fond et une exigence artistique.

Parmi les temps forts, le spectacle "Titizé, un rêve vénitien" a affiché complet à trois reprises, rassemblant plus de 1500 personnes, et la résidence de diffusion territoriale avec la Compagnie Le Bob Théâtre a totalisé 16 représentations dans sept communes. La plus grande fierté reste la progression du festival itinérant Gasc'On Tour, qui a enregistré une forte hausse de fréquentation avec 6 530 spectateurs, nearly double compared to the previous edition's 3 700.

Le directeur Christophe Pomez a déclaré que cette dynamique prouve que "l'excellence culturelle n'est pas réservée aux grandes métropoles", le festival portant la culture dans les communes les plus éloignées, gratuitement et pour tous les publics. Autre nouveauté saluée, la première édition de la Fête de la fabrique, qui a ouvert les espaces des Théâtres de Gascogne aux artistes locaux pour des résidences créatives pendant un mois entre septembre et octobre 2026.

Quatre compagnies régionales ont été accompagnées : ES3, Hecho en Casa, Lagunarte et le collectif OS'O. Le projet "Danser ma ville" du chorégraphe Taoufiq Izeddiou a également fédéré autour de la danse. La présentation de la saison 2026-2027 est prévue le 19 juin à 19 heures au Pôle de Saint-Pierre-du-Mont, poursuivant ainsi l'aventure culturelle de l'agglomération montoise





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Théâtres De Gascogne Mont-De-Marsan Gasc'on Tour Festival Itinérant Fête De La Fabrique Bilan Saison Culturelle Culture En Milieu Rural Politique Culturelle Territoriale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cette phrase a été élue citation de l'année 2025-2026 : elle pourrait bien vous faire réfléchirPrononcée dans un contexte géopolitique tendu, cette petite phrase a remporté la toute première édition du Prix des Citations, qui récompense les mots ayant marqué l'année.

Read more »

Coupe du monde 2026 : l'Algérie affronte l'Argentine avec des incertitudes dans le onze argentinLe sélectionneur algérien Vladimir Petkovic affirme que son équipe n'est pas venue pour faire de la figuration avant le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine. Du côté argentin, Nicolas Tagliafico est blessé, Julian Alvarez pourrait être sur le banc, mais Emiliano Martinez est opérationnel. Les retrouvailles entre Petkovic et Scaloni, qui ont travaillé ensemble à la Lazio, ajoutent une dimension particulière à cette rencontre.

Read more »

Eurosatory 2026 : l'Ukraine, modèle de la guerre low-cost et de l'armement abordableAu salon Eurosatory 2026, l'Ukraine s'impose comme une référence en matière d'armement opérationnel à bas coût. Avec 80 entreprises présentes, le pays montre comment produire des drones et équipements militaires efficaces à des prix défiant toute concurrence, inspirant les armées du monde entier dans un contexte de réarmement massif.

Read more »

Eurosatory 2026 : l'Ukraine, modèle d'une guerre low-cost qui inspire les armées mondialesAu salon Eurosatory, l'Ukraine s'impose comme une référence en matière d'armement opérationnel et peu coûteux, avec une présence record de 80 entreprises. Face à la hausse historique des budgets militaires, ses innovations, comme les drones à bas prix, deviennent un modèle pour les industriels et les armées du monde entier.

Read more »