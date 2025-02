Les Tests Salivaires pour le Diagnostic de l'Endométriose Rembourés par l'Assurance Maladie

Une avancée majeure pour la prise en charge de l'endométriose : les tests salivaires expérimentaux, développés par Ziwig, sont désormais remboursés par l’Assurance maladie pour certaines patientes. Cette décision, annoncée par la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, permettra à 25 000 femmes de bénéficier de cette nouvelle méthode de diagnostic plus rapide et accessible.

Depuis mardi, les tests salivaires utilisés pour le diagnostic de l' endométriose , encore au stade expérimental, sont désormais remboursés pour certaines patientes, a annoncé la ministre de la Santé , Catherine Vautrin. Le coût de ce dispositif, qui s'élève à 800 euros par femme, sera pris en charge par l'Assurance maladie, a-t-elle précisé. Ces tests, baptisés Endotest, détectent l' endométriose par la salive grâce à l'analyse et au séquençage de l'ARN.

Ils ont été conçus par la biotech lyonnaise Ziwig. Les études sur ce test ont été jugées suffisamment prometteuses par la Haute Autorité de santé (HAS) pour justifier une expérimentation à grande échelle. La HAS avait donné son feu vert en octobre à une prise en charge de ces tests, via un dispositif dérogatoire. Selon le ministère de la Santé et Ziwig, quelque 25 000 patientes de plus de 18 ans pourront bénéficier d'une prise en charge dans les mois à venir, une estimation qui reste « théorique » selon le cabinet de Catherine Vautrin. Les 2 500 premières seront incluses dans une étude clinique dont les résultats (sur l'impact sur la prise en charge globale notamment) conditionneront une éventuelle généralisation du remboursement. « Dès que nous aurons les résultats concernant ces patientes, la Haute Autorité de santé donnera un avis définitif qui permettra de mettre en avant le bien-fondé du test et, derrière, une prise en charge pour toutes les femmes de notre pays », a promis Catherine Vautrin sur France 2. La ministre s'était personnellement engagée sur le sujet dès son arrivée au gouvernement en annonçant début 2024 des premiers remboursements des tests dès 2025. L'endométriose touche plus de 2 millions de femmes en âge de procréer. L'errance diagnostique autour de cette pathologie est énorme : sept ans en moyenne sont nécessaires pour poser un diagnostic. Les symptômes ont un impact considérable sur la qualité de vie des personnes atteintes, rappelle le ministère de la Santé.





Endométriose Diagnostic Tests Salivaires Assurance Maladie Ziwig

