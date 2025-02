Les terrasses de Mériadeck, théâtre de la danse urbaine

Les terrasses de Mériadeck, autrefois un espace oublié, sont devenues un terrain de jeu pour les danseurs de hip-hop et de K-pop. Faute de salles d'entraînement disponibles et abordables, les danseurs s'approprient cet espace urbain pour répéter et partager leur passion.

La terrasse Koening de Mériadeck est animée ce dimanche 4 février 2025. Des groupes de danseurs sont répartis autour de l'hôtel de Département, exécutant des chorégraphies de K-pop. Les portes vitrées agissent comme des miroirs pour refléter leurs mouvements et les enceintes diffusent des refrains de pop coréenne. Faute de pouvoir trouver des salles d'entraînement, les danseurs s'approprient cet espace oublié de Bordeaux , qui n'était pourtant pas destiné à accueillir des sportifs.

C'est un vaste terrain de jeu. Ils sont installés sur la dalle surélevée de Mériadeck, qui sépare cet espace piéton des zones dédiées aux véhicules. Des milliers de mètres carrés de bureaux occupent les cinq terrasses, reliées entre elles par des passerelles, qui surplombent les axes routiers et la ligne de tramway. Le maire Jacques Chaban-Delmas a opté pour ce concept architectural audacieux lorsqu'il a décidé de raser le vieux Mériadeck dans les années 1970. Le quartier « de la brocante et de la prostitution » - comme le définissait le guide Hubert Saint-Béat dans un précédent article - était destiné à devenir un quartier d'affaires et un pôle commercial très fréquenté. Le hic, c'est que la séparation piétons-circulation n'a jamais vraiment pris. Rares sont ceux qui circulent à pied sur les terrasses, hormis les fonctionnaires en costume. Mais cet vaste espace vide niché au milieu des immeubles est un terrain de jeu idéal pour les danseurs de hip-hop, qui ont commencé à l'investir dans les années 1990. Des salles trop chères ou indisponibles « Quand on les croise, certains danseurs de hip-hop nous disent qu'on est l'héritage, la nouvelle génération », raconte fièrement Jennyfer. Elle fait partie de Kosmos, un groupe de danseurs de K-pop fondé en 2018. Avec l'explosion du genre en France, les adeptes se sont ajoutés aux danseurs de hip-hop qui avaient initialement investi les lieux. Ce dimanche d'hiver, ils ont bravé le froid pour venir répéter devant les bureaux vides. Il faut dire que l'environnement urbain s'intègre bien à l'image, sur les vidéos que les crews publient sur Youtube, TikTok et Instagram. Mais s'ils se retrouvent ici, c'est surtout parce qu'ils n'ont « pas forcément accès à des espaces de danse libres », comme l'explique Jennyfer. « Soit parce que ça nous coûte trop cher, soit parce que les salles ne sont pas disponibles. » Un fait que confirment tous les danseurs de K-pop interrogés ce jour-là. Julia, qui appartient au groupe de hip-hop Level up, partage leur expérience : « C'est difficile de trouver des créneaux libres à Bordeaux. Les danseurs de hip-hop debout (et non de break-dance) s'entraînent beaucoup dans des parkings ou derrière la gare, mais notre musique gêne souvent. »Pas suffisamment de salles gratuitesIl y a bien des salles gratuites, comme celle du marché des Douves, qui offre un entraînement libre à tous les danseurs de Bordeaux. Des centres d'animation leur dédient aussi des espaces, tout comme la Ville, qui met à disposition de nombreuses salles. « Elles accueillent régulièrement des associations pour des événements », souligne Dimitri Boutleux, adjoint au maire chargé de la culture. Les artistes apprécient cette solution ponctuelle, « mais elle reste insuffisante pour s'entraîner aussi régulièrement qu'on veut », souligne Julia. Un Fonds d’aide à l’émergence et à l’expérimentation (FAEE) a aussi été mis en place pour accompagner les projets culturels locaux. Mais la Ville ne subventionne pas les projets artistiques amateurs et dans le monde de la K-pop en France, les crews professionnels sont rares. Des adaptations sont nécessairesGrâce au bouche-à-oreille, les terrasses de Mériadeck connaissent donc de plus en plus de succès. « Avant, chaque groupe avait son spot autour du bâtiment », se souvient Isalyne, membre de Be Wild. « Maintenant on est beaucoup donc c'est premier arrivé, premier servi. » D'autres sportifs investissent aussi les lieux, comme les amateurs de parkour ou les skateurs. Ces derniers occupent l'espace dénué de dalles qui relie les terrasses à la rue François de Sourdis, le long du cimetière de la Chartreuse. « C'est un mélange de cultures artistiques et sportives qui rend le lieu vivant, et tout le monde s'entend très bien », sourit Isalyne. La danseuse souligne cependant que l'espace mériterait d'être mieux adapté aux pratiques sportives. Cela passe notamment par le remplacement des dalles mal fixées, qui peuvent représenter un danger : « Une membre de mon groupe s'est récemment blessée au genou en trébuchant dessus ! » Des travaux ont débuté pour réaménager l'esplanade Charles de Gaulle, mais pas sur les terrasses qui l'entourent. Près d'Isalyne, une autre danseuse déplore que l'espace ne dispose d'aucune fontaine à eau, ni d'éclairage ou de toilettes publique





DANSES K-POP HIP-HOP BORDEAUX MÉRIA BECK ESPACE PUBLIC SPORTS URBAINS

