Les tensions entre les États-Unis et Israël s'intensifient

Les efforts israéliens pour obtenir des informations sur les positions de Washington dans les pourparlers avec l'Iran ont franchi une limite, selon certains responsables américains.

Le président des États-Unis , Donald Trump, et le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, ont rencontré récemment dans la résidence-club de Trump à Mar-a-Lago, en Floride, le 29 décembre 2025.

Toutefois, les efforts israéliens redoublés pour obtenir des informations sur les positions de Washington dans les pourparlers avec l'Iran ont franchi une limite, selon certains responsables américains. Selon leNew York Times, le niveau de la menace israélienne du point de vue du contre-espionnage est à présent plus élevé que celui de n'importe quel autre allié et même plus élevé que celui de certains adversaires.

Ces informations, catégoriquement réfutées par la Maison-Blanche et l'ambassade d'Israël à Washington, sortent dans un contexte de tension politique à propos de l'issue du conflit entre le président des États-Unis, Donald Trump, désireux de trouver une porte de sortie, et le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou. Elles pourraient, selon les observateurs, avoir des conséquences importantes sur la relation entre les deux pays. Les deux leaders ont déjà eu des désaccords sur plusieurs questions, notamment la politique israélienne envers la Palestine.

Les informations récemment révélées pourraient renforcer ces tensions et rendre plus difficile la recherche d'une solution commune





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