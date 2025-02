Les tendances pantalon du printemps 2025

Découvrez les pantalons à adopter au printemps 2025, du classique au confort maximal.

Chaque saison, les tendances mode reviennent et la nouvelle année apporte son lot de nouveautés. Aujourd'hui, on se concentre sur les pantalons à adopter au printemps 2025. Cette saison, on observera une belle fusion entre les classiques indémodables et les coupes confortables qui s'imposent en dehors des salles de sport. Le jean bootcut et le pantalon de costume oversize, des pièces phares du vestiaire féminin, continueront à faire partie intégrante des looks de printemps.

Mais cette saison, on ajoutera une touche de confort grâce à des pantalons comme le legging et le jogging qui se démocratisent et s'affranchissent de leur association exclusive avec l'exercice physique. Le jogging, qui était autrefois cantonné aux séances de sport, s'impose comme un atout incontournable du printemps 2025. Il risque même de détrôner le traditionnel jean. Des marques comme Marine Serre et Lemaire ont déjà présenté leurs propres interprétations du jogging, en matières techniques ou en maille douce et confortables. Ce vêtement polyvalent peut se porter avec des blouses élégantes, des pulls oversized ou des chemises en lin pour créer des looks urbains et sophistiqués. Autre tendance à observer : la jupe portée sur le pantalon, un look emblématique des années 2000 popularisé par des stars comme Lindsay Lohan et Ashley Tisdale. Cette tendance revient en 2025 avec une allure plus sobre et raffinée. On privilégie des couleurs foncées comme le gris et le bordeaux, ainsi que des coupes minimalistes et graphiques. Le legging, malgré les critiques qu'il a suscitées, continue sa progression et s'impose comme un élément incontournable du printemps 2025. Miu Miu en a fait l'une des pièces maîtresses de son défilé printemps-été 2025. Porté avec des mules et une veste de survêtement, il offre un look sportif chic. Un sac à main ajoute une touche d'élégance et complète l'ensemble





