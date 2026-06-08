Les tendances maillots de bain de l'été 2025 : du blanc immaculé à l'orange flamboyant

Découvrez les incontournables de la plage cette saison : le une-pièce blanc découpé, le bikini noir revisité, le crochet pastel et la couleur orange qui fait sensation. Tous les conseils pour adopter ces looks avec élégance.

L'été bat son plein et les tendances balnéaires se renouvellent avec des pièces aussi chic que désirables. Cette année, le maillot de bain une-pièce blanc s'impose comme un incontournable des plages.

Telle une toile immaculée, il se décline dans des versions subtilement découpées, avec des lignes graphiques et des détails ajourés qui subliment la silhouette. Le contraste éclatant avec une peau hâlée crée un effet lumineux et sophistiqué, idéal pour celles qui recherchent une élégance minimaliste. Les créateurs, comme Stella McCartney ou Jacquemus, ont misé sur cette pièce phare, la présentant avec des découpes asymétriques ou des dos nageurs revisités.

Porter un one-pièce blanc, c'est adopter une allure à la fois moderne et intemporelle, parfaite pour un déjeuner sur le sable ou une séance photo au coucher du soleil. Pour éviter les faux pas, on le choisit avec des doublures opaques et on l'associe à des accessoires en raphia ou des lunettes oversize. Parallèlement, la bordure contrastée, star des bikinis l'année dernière, fait une entrée remarquée sur les maillots une-pièce.

Ce détail subtil apporte instantanément du caractère à la silhouette, en soulignant les courbes avec élégance. On le retrouve sur des modèles noirs avec des liserés blancs ou pastel, ou encore sur des versions colorées avec des finitions métalliques. Cette tendance rappelle les années 90, mais revisitée dans un esprit contemporain. Les influenceuses comme Emily Ratajkowski ou Léna Mahfouf ont déjà adopté ce look sur leurs comptes Instagram, prouvant que le contraste est un atout mode indémodable.

Côté pratique, ce type de maillot convient aussi bien aux morphologies en huit qu'aux silhouettes plus rectangulaires, car la bordure crée une illusion de volume là où on le souhaite. Bien sûr, le bikini noir demeure un pilier du vestiaire estival. À l'image de celui porté par Kate Moss lors de ses vacances en Sicile, il traverse les saisons sans jamais perdre de sa splendeur.

Véritable basique, il se porte aussi bien pour lézarder au soleil que glissé sous un paréo pour une silhouette chic en bord de mer. Cette année, les créateurs le réinventent avec des jeux de textures : du satin au coton côtelé, en passant par le néoprène. Le noir a également l'avantage de convenir à toutes les carnations, et il se marie parfaitement avec des bijoux en or ou des chapeaux de paille.

Pour celles qui souhaitent une touche d'originalité, on opte pour un modèle à volants ou à liens, sans trahir l'élégance du noir. Une autre tendance qui fait sensation est le bikini en crochet rose pastel, aperçu sur le yacht de Bella Hadid. Cette pièce romantique et estivale incarne à elle seule l'esprit de la saison. Le crochet, avec son aspect artisanal, évoque les vacances bohèmes et les après-midis farniente.

Le rose pastel, quant à lui, adoucit le teint et apporte une note de féminité. On le retrouve aussi en version une-pièce, notamment chez les marques comme Hunza G ou Solid & Striped. Ce style convient particulièrement aux morphologies menues, car le motif ajouré donne du relief.

En revanche, il faut veiller à choisir une doublure adaptée pour éviter les accidents de transparence. Côté accessoires, on mise sur des sandales en cuir tressé et un chapeau de paille large pour compléter le look.

Enfin, l'orange s'impose cette saison comme l'une des couleurs les plus désirables. Audacieux et résolument estival, ce coloris lumineux et solaire ne passe pas inaperçu. Il évoque les couchers de soleil méditerranéens et les cocktails au bord de la piscine. Les marques de mode, telles que Vilebrequin ou Malia Mills, proposent des maillots orange dans des tons allant du corail au tangerine.

Cette teinte flatte particulièrement les peaux mates et dorées, mais elle peut aussi être portée par les peaux claires à condition de choisir une nuance plus douce. Pour éviter la surcharge, on associe l'orange à des pièces neutres comme un short blanc ou un paréo beige. On peut également oser le total look avec un ensemble bikini et un accessoire assorti. En somme, l'été 2025 célèbre la diversité des tendances balnéaires, entre classiques revisités et audaces colorées.

Que vous préfériez le blanc immaculé, le noir intemporel, le pastel romantique ou l'orange flamboyant, il y a un maillot pour chaque personnalité. L'essentiel est de se sentir belle et confiante, car la plage est le théâtre de tous les possibles. Alors, prêtes à faire votre choix ? N'oubliez pas d'appliquer une protection solaire adaptée et de profiter pleinement de chaque instant sous le soleil





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