Les tee-shirts des champions back2back : une grande finale et des petits moments

Ce dimanche, les supporters ont investi les boutiques officielles sur les quais pour ravir une tenue à 25 euros pour les dames ou 30 euros pour les hommes. Sur la route du stade, les hommes de l’UBB ont salué les pompiers de la caserne d’Ornano et ont été célébrés par leur public pendant une heure. Alain Boukherma, qui a pédalé près de 400 kilomètres pour rejoindre Bilbao, et Henri Callewaert, qui a manqué la finale à Bilbao en raison d’une panne de voiture, ont également assisté à la célébration du titre.

Les tee-shirts des champions back2back ont eu la cote ce dimanche dans les boutiques du stade Chaban-Delmas. Les supporteurs se sont rués sur les tee-shirts « Champions back2back », marquant la deuxième victoire consécutive en Champions Cup .

Sur la route du stade, où les attendaient près de 30 000 personnes, les hommes de l’UBB ont tenu à saluer les pompiers de la caserne d’Ornano. Après avoir rejoint Bilbao à vélo, Alain Boukherma a bien retrouvé la Gironde. Henri Callewaert a retrouvé le sourire : après avoir manqué la finale à Bilbao en raison d’une panne de voiture, il a pu se rendre à Chaban, ce dimanche, pour la célébration du titre.

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