Les Tapirs : Explorateurs Nocturnes et Maîtres du Camouflage

Découvrez les secrets fascinants de ces mammifères herbivores qui vivent dans les forêts denses. Cet article explore leur comportement unique, leurs adaptations et leur rôle dans l'écosystème.

Habitant les forêts denses, les tapirs possèdent une vision peu développée, préférant s'appuyer sur leur ouïe et leur odorat aigu pour percevoir leur environnement. Ils sont tous herbivores et consomment quotidiennement de grandes quantités de végétaux. Les tapirs utilisent leur courte trompe préhensile comme une main pour saisir des branches et cueillir des feuilles, se nourrissant principalement sous le couvert de l'obscurité.

Les tapirs sont généralement territoriaux, marquant leur présence dans une zone par des traces d'urine. Toutes les espèces ont tendance à se trouver dans des zones proches de l'eau. Ils sont également étonnamment aptes à la natation, comme le montre le tapir du Brésil (Tapir terrestris) qui peut utiliser les cours d'eau pour échapper aux prédateurs, bien qu'il risque de se retrouver victime de crocodiliens ou d'anacondas qui s'y cachent. Ils font également face à un certain nombre de prédateurs terrestres, selon leur région, les grands félins de différents types représentant une menace dans leurs habitats. Concernant la coloration et les motifs, on suppose que le motif bicolore du tapir de Malaisie lui sert de camouflage lorsqu'il se repose dans la forêt. Sa grande tache blanche fait penser à une pierre au milieu de la végétation. Les jeunes tapirs de toutes les espèces présentent une apparence très différente de celle des adultes. Ils ont un pelage brunâtre, parcouru par une composition aléatoire de taches et de rayures jusqu'à l'âge d'environ 5 mois. On pense que cela permet de masquer leur silhouette sous le couvert forestier au niveau du sol. Aviez-vous connaissance de certains faits intéressants sur les tapirs? L'une des caractéristiques les plus distinctives du tapir de Malaisie, également appelé tapir à chabraque, est sa coloration noir et blanc. Cependant, il y a eu quelques observations de cas de tapirs de Malaisie entièrement noirs (un de ces individus a été envoyé au zoo de Rotterdam, aux Pays-Bas, en 1924). Deux autres ont ensuite été observés dans la nature en 2000.





