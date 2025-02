Les Sussex Au Canada Pour Les Jeux Invictus

Meghan Markle et le prince Harry ont fait une apparition surprise au Canada pour assister aux Invictus Games. Le couple a été accueilli comme des rock stars dans la station de Whistler où ils ont retrouvé des proches. Le prince Harry a prononcé un discours touchant lors de la cérémonie d'ouverture et a ensuite fait monter Meghan Markle sur scène pour une blague qui a embarrassé la duchesse.

Les Sussex ont quitté les États-Unis pour assister aux Invictus Games au Canada . Meghan Markle et le prince Harry ont traversé la frontière à l'occasion de cette compétition lancée par le duc en hommage aux vétérans et aux blessés. Cette année, les Jeux Invictus se sont installés au Canada pour une première édition hivernale, à Whistler . Le couple a été accueilli comme des rock stars dans la station de ski où ils ont retrouvé des proches.

Le prince Harry a prononcé un discours surprenant lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus. \\\« Nous nous rassemblons ici à Vancouver dans un esprit d'unité. Au-delà de toutes les différences, ici aux Jeux Invictus, nous sommes ancrés dans le respect mutuel, nous rivalisons férocement, mais nous croyons les uns aux autres », a-t-il lancé à la foule. « Au cours de la dernière décennie, j'ai perdu le compte du nombre de fois où nous vous avons entendu dire que les Jeux Invictus vous ont sauvés. » Le prince Harry a ensuite ajouté avec un sourire : « Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord. Invictus ne vous a pas sauvé. Vous vous êtes sauvés vous-même ». Le prince Harry a ensuite fait monter Meghan Markle sur scène pour une blague qui l'a gênée. « Maintenant, elle va chanter », a-t-il plaisanté sous les acclamations de la foule. \\\Meghan, étouffée dans une tenue chaude, a secoué la tête tout en souriant à la bêtise de son époux. Finalement, Meghan Markle n'a pas chanté... mais a tout de même adressé quelques mots aux athlètes. « Je n'avais pas prévu de parler ce soir et nous sommes arrivés il y a quelques heures à peine. J'ai touché le sol canadien et je me suis dit : « Ah, je me sens comme à la maison ». Et nous sommes tellement excités, a expliqué la mère d'Archie et de Lilibet. Nous allons vivre une semaine des plus exceptionnelles, mémorables, inoubliables ! Nous sommes ravis d'être ici ». Meghan et Harry semblent particulièrement heureux d'être au Canada. Meghan a un lien fort avec ce pays. Lorsqu'elle tournait la série Suits avant de rencontrer le prince Harry, la duchesse de Sussex était en effet installée à Toronto. Quand le couple a décidé de claquer la porte de la Couronne, c'est sur l'île de Vancouver qu'ils ont trouvé refuge avant de s'installer à Los Angeles. Pour elle donc, le Canada a une place particulière et très touchante. Les Jeux Invictus ont aussi une place particulière dans le coeur de Meghan Markle et du prince Harry. C'est là, en 2017, qu'ils ont fait leur toute première apparition ensemble. Impossible donc pour le duc de s'envoler sans son épouse. Et s'ils ont décidé de prendre leurs distances professionnelles, les Sussex ont voulu vivre cette semaine intense main dans la main





