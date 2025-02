Les Supporters du SUA Envoient un Message Fort aux Joueurs

Les supporters du SUA, toujours très impliqués dans le club, ont adressé une lettre ouverte aux joueurs, exprimant leur colère et leur déception suite aux récentes performances du club. L'association Aginnum, faîtière des supporters, a appelé à une prise de conscience chez les joueurs et a annoncé des changements dans les habitudes de soutien, notamment l'absence de haie d'honneur, de tifo et de décoration du stade.

Le SUA et ses supporters vivent une relation mouvementée, mais cette fois, la tension semble avoir atteint un niveau inédit. Pour la première fois de son histoire, l'association Aginnum, présidée par Michael Parker, a adressé une lettre aux joueurs. Cette lettre, rédigée en français et en anglais, a été envoyée à Vincent Farré, parrain de l'association, ainsi qu'à Julien Lebian, Arnaud Duputs et Sébastien Calvet. Elle a ensuite été partagée sur le groupe WhatsApp des joueurs.

Face à cette situation, le manager du SUA, Muscarditz, tente de jouer la carte de la compréhension. « J'ai envie de m'excuser, car on avait l'intention de faire un bon match », a-t-il déclaré. En revanche, concernant Béziers, le manager se montre plus prudent. « Je ne leur promettrai rien, mis à part notre engagement à 100 % », a-t-il ajouté.S'il a bien entendu le message des supporters, le centre souhaite avant tout « montrer sur le terrain ». « Les supporters ont leurs raisons, et c'est justifié », a-t-il affirmé. Arnaud Duputs, très proche des supporters, se dit « très triste de lire la lettre, et un peu surpris ». « Je comprends entièrement leur colère, leur déception et leur tristesse. Ils sont là tous les matchs, ils font de la route, ils se donnent à fond pour nous… », reconnaît le troisième ligne. Mais il souhaite également faire comprendre une chose importante. « La situation nous affecte énormément. Eux, ils sont au club depuis très longtemps, et ils écrivent une vérité. Nous, on est de passage, mais on veut écrire l'histoire du club. Cela a des conséquences sur nos vies de tous les jours, nos carrières, nos familles, notre mental… »Duputs demande donc de la compréhension. « Quand cela gagne, les semaines sont différentes. Il faut que les deux parties comprennent. Nous, les joueurs, on comprend tout à fait leur colère, mais il faut aussi comprendre que c'est compliqué pour nous. Toutes les semaines, on s'entraîne dur… » Le capitaine accepte cependant les critiques. « On a l'impression que des fois, sur le terrain, on n’y est pas, on ne donne pas… Mais la vérité, c’est qu’il y a des faits de match. On essaie de se battre à chaque fois qu’on est sur le terrain. » Pour conclure, le joueur donne rendez-vous vendredi. « J’espère que leur colère, ils vont réussir à la mettre de côté et être à fond derrière nous. Parce qu’on a vraiment besoin d’eux. L’une des clés pour passer outre, c’est d’être unis. Si on a l’aide des supporters, cela sera un grand plus », a-t-il ajouté. L'association Aginnum a cependant annoncé des changements dans ses habitudes. Il n’y aura ni haie d’honneur, ni tifo, ni décoration du stade de leur part. « Nous avons pu échanger avec les joueurs qui nous ont demandé de ne pas les lâcher et ont besoin de notre soutien. Ce sera le cas au coup d’envoi car nous ne les lâcherons jamais », nous indique Aginnum.





SPORT RUGBY SUA SUPPORTER

France

