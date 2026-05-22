Les supporters du Racing Club de Lens soutiennent l'ASSE

Le Racing Club de Lens a remporté la Coupe de France face à l'OGC Nice, ce qui leur permet d'obtenir leur première Coupe de France en 120 ans. Les supporters du club ont fait leur choix pour le barrage entre l'OGC Nice et l'ASSE en soutenant les Stéphanois.

Les supporters du Racing Club de Lens ont fait leur choix pour le barrage entre l'OGC Nice et l' ASSE . Le Racing Club de Lens a remporté la Coupe de France face à l'OGC Nice, ce qui leur permet d'obtenir leur première Coupe de France en 120 ans.

La soirée a été de folie pour les Sang et Or, mais les Aiglons ont encore un barrage à jouer pour se maintenir en Ligue 1. Ils affronteront l'ASSE mardi et vendredi pour une double confrontation. Les milliers de fans présents dans le stade ont entonné un 'Allez les Verts' pour soutenir les Stéphanois et chambrer leur adversaire défait du soir. Les Verts apprécieront le soutien, en espérant pouvoir entonner les Corons l'an prochain





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